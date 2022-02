Ztracená sezona? Šéf Winnipegu nepanikaří

Zatím to rozhodně není sezona, která by byla pro fanoušky Jets radostná. Jejich tým se nachází na třináctém místě konference a na pozice play off ztrácí už deset bodů. Jistě, v hokeji je možné vše, a tak není překvapením, že vedení Jets nepropadá panice.

Do konce základní části zbývá Winnipegu odehrát třicet devět utkání, naděje tedy stále žije. Týmy nad Jets však sbírají výhry téměř pravidelně, tým z Winniepgu navíc hraje v divizi s Coloradem, Nashvillem a Minnesotou. Tedy v divizi, kde je pravidelně vítězit velmi těžké.

I proto se začíná šuškat o tom, že by mohl přijít výprodej.

Jedním z důvodů je i odchod dlouhodobého kouče Maurice, který se před několika měsíci rozhodl na lavičce skončit. Jets by tak s novým trenérem mohli stavit od nuly.

Nicméně o tom nechce Kevin Cheveldayoff, generální manažer Jets, ani slyšet. Alespoň zatím.

„Nebudu se na nic vymlouvat, jako tým musíme najít řešení,“ dodal k současnému postavení v tabulce. „Týmu věřím. Vím, že jsou v kabině lídři. Taky vím, jak moc všem záleží na úspěchu a osudu organizace.“

Pokud se však Winnipeg nepřiblíží play off, prodej některých hráčů bude tím nejlepším řešením. Rušno bude hlavně okolo dvou útočníků, kterým po sezoně vyprší smlouvy.

Veterán Paul Stastny i univerzál Andrew Copp by pro favority útočící na Stanley Cup byli rozhodně vhodným doplněním do sestavy.

Odchodům těchto dvou borců napovídá i to, že Cheveldayoff s nimi ještě údajně ani nezačal rokování o prodloužení spolupráce.

„Je dost předběžné tu říkat, co budeme na uzávěrce přestupů dělat,“ odmítl ale jakkoliv komentovat možné přestupy. „Když se díváte až moc dopředu, může vás to nemile dostihnout. Máme před sebou ještě spoustu zápasů, je tedy zbytečné věštit, co bude.“

Zatímco s dvěma výše zmiňovanými hokejisty se ještě nemluvilo, s agentem Pierre-Luca Duboise už ano.

Útočník, jenž přišel loni výměnou za Patrika Laineho, bude v létě chráněným volným hráčem. I když toto téma Cheveldayoff nijak blíž nekomentoval, je jasné, že dlouhodobý kontrakt pro Duboise je jednou z priorit.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+