NHL

Ztracené týmy se vracejí. Buffalo nebo Anaheim cílí na přepis smutné historie

9. února 14:00

David Zlomek

Zatímco se největší hvězdy NHL se sjely do Itálie na olympijské hry v Miláně, tabulka nejlepší hokejové ligy světa nabízí pohled, který fanoušci neviděli celé roky. Tři týmy s nejdelšími šňůrami bez play-off, tedy Buffalo Sabres, Detroit Red Wings a Anaheim Ducks, drží postupové karty. Podaří se to doklepnout?

Sabres jsou bezpochyby největším příběhem letošní sezony. Ještě v prosinci se zdálo, že jejich bída nebude mít konce, ale pak přišla neuvěřitelná série 21 výher z 28 zápasů. Buffalo se vyhouplo na pozici první divoké karty na Východě a dýchá na záda Detroitu a Montrealu.

„Chceme dál stoupat. Máme před sebou ještě hodně hokeje a nesmíme se nechat rozhodit jednou prohrou,“ prohlásil Tage Thompson, který teď v Miláně reprezentuje USA. Sabres mají pětibodový náskok na Columbus, který je aktuálně prvním týmem pod čarou.

Detroit Red Wings, kteří na play-off čekají devět let (druhá nejdelší šňůra v NHL), vsadili v létě víceméně vše na jednu kartu: brankáře Johna Gibsona. A risk se vyplácí. Dvaatřicetiletý gólman si v Detroitu drží bilanci 22 výher, průměr 2,62 a úspěšnost 90,4 %.

Na Západě se o senzaci pokouší Anaheim Ducks. Tým, který prohrál 13 z 15 zápasů kolem Vánoc, se zázračně zvedl a z posledních 11 utkání vyhrál devět. Aktuálně drží poslední divokou kartu s tříbodovým náskokem na Los Angeles Kings.

„Všichni se zavázali k lepší defenzivě, a na naší hře je to vidět. Jsme opravdu spokojení s tím, kde se teď nacházíme,“ libuje si obránce Jackson LaCombe.

Nicméně zatímco se outsideři radují, tradiční giganti jako Toronto Maple Leafs a Florida Panthers jsou momentálně mimo hru. I tady se mohou lámat série. Pokud totiž Toronto nepostoupí, skončí jejich devítiletá série účastí v play-off. Naopak Colorado a Tampa Bay by v případě postupu převzaly žezlo nejdelší aktivní šňůry s devíti účastmi v řadě.

