Ztracený náskok a zlomená hůl! Kapitán Golden Knights bije na poplach

Naštvaný Mark Stone prásknul holí o led, když jeho střelu z bezprostřední blízkosti zneškodnil brankář Eric Comrie. Tenhle výjev dokonale vystihuje aktuální týden hokejistů Vegas Golden Knights. Tým, který ještě nedávno působil jako jasný lídr Pacifické divize, najednou ztrácí dech. Vstoupil do týdne s pohodlným sedmibodovým náskokem před Los Angeles, ale po porážkách od Edmontonu a Winnipegu se tenhle polštář smrskl na pouhé tři body. Kings navíc oba své zápasy vyhráli a vyvíjejí na Vegas obrovský tlak.

Z formálního hlediska má Vegas stále nejblíže k vítězství v divizi – zbývá odehrát už jen sedm utkání. Ale pokud tým nepřepne na vyšší rychlostní stupeň, může se mu vymknout z rukou nejen čelo divize, ale i pohodlná výchozí pozice pro play off. V posledních zápasech nestačili v osobních soubojích a herně zcela vypadli z tempa. „Jsem znepokojený. Tohle není výpadek z ničeho nic. Na tenhle zápas jsme měli být připravení,“ nebral si servítky trenér Bruce Cassidy po debaklu 0:4 od Jets.

Cassidy dokonce udělal něco, co běžně nedělá – promluvil k týmu hned po závěrečné siréně. „Obvykle po zápase nemluvím. Ale tentokrát to bylo emocionální a hlavně upřímné zhodnocení. Věděli jsme, co od nich máme čekat, a přesto jsme nepředvedli to, co potřebujeme,“ dodal kouč.

A přitom začátek týdne vypadal nadějně. Golden Knights natáhli vítěznou sérii na šest utkání, což bylo vyrovnání nejlepšího počinu sezony. Jenže varovné signály byly ve vzduchu už dříve. Kings porazili Vegas třikrát za sebou, Oilers dvakrát, a právě tyto týmy se velmi pravděpodobně stanou soupeři ve vyřazovací fázi.

Prohra s Winnipegem navíc přišla velmi jednoznačně. Už ve druhé třetině vedli Jets 3:0 a Vegas se do zápasu prakticky nevrátilo. „Tohle je krok zpět. Hrajeme o čelo, a takový výkon prostě nestačí,“ přiznal útočník William Karlsson. Cassidy reagoval změnami v sestavě i brankářskou rošádou – Adina Hilla vystřídal Akira Schmid. Ten sice čelil jen dvěma střelám, ale obě chytil. A jelikož má Vegas o víkendu v plánu dvojzápas proti Calgary a Vancouveru, je pravděpodobné, že se Schmid znovu dostane do hry.

V sestavě stále chybí zraněný Tomáš Hertl, který je s 31 góly druhým nejlepším střelcem týmu a s 59 body třetím nejproduktivnějším hráčem. Český útočník už se sice vrátil do tréninku, ale do víkendových zápasů ještě zasáhnout nemůže.

Sedm zbývajících utkání se odehraje proti soupeřům ze Západu, pět z nich navíc přímo v rámci Pacifické divize. Pouze zápas v Coloradu má soupeře z aktuální playoff pozice, ale to neznamená, že Vegas čeká jednoduchý závěr základní části.

„Buď se litujeme, nebo se zvedneme a půjdeme dál,“ burcuje Mark Stone. „Nesložíme se. Poučíme se a vrátíme se silnější.“ V tuto chvíli ale potřebují Golden Knights hlavně jednu věc: přestat mluvit a začít znovu vyhrávat.

