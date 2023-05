Ztráta dvou zápasů? Šance máme, spadne to tam, doufá Nečas

Dva zápasy, tři góly, dvě prohry v prodloužení. Střelba branek zatím není ničím, co by Carolině proti Floridě chutnalo. Dvě velké ofenzivní zbraně Sebastian Aho a Martin Nečas ale tvrdí, že i když góly nepřicházejí, nemusí ve hře nic příliš měnit.

Z celkových tří gólů Hurricanes ve více než deseti třetinách hry padl při hře pět na pět pouze jeden. To už by problém mohl být, finský útočník však nesouhlasí.

„Není to tím, že bychom se nesnažili,“ řekl Aho. „Všichni jsme dřeli a zejména v posledním zápase jsme rozhodně měli dost sil na to, abychom dali víc než jeden gól. Byly tam momenty, kdy jsme mohli převzít otěže zápasu. Ale oni jsou dobří, mají dobrého brankáře. Není to ale tak, že by dominovali a my neměli šanci.“

Aho má pravdu. Panthers v prvních dvou zápasech nedominovali, ale když bylo potřeba, tak zabrali. A hlavně zabraly jejich největší hvězdy. Matthew Tkachuk vstřelil vítězný gól v prodloužení v obou zápasech a Aleksander Barkov má na kontě tři body. Dále je tu brankář Sergej Bobrovskij, který si v prvním zápase připsal 63 zákroků a na tento výkon navázal 37 zákroky ve druhém zápase.

Hurricanes kontrolovali hru v každém zápase, včetně dominance na střely 18:1 v úvodních dvanácti minutách druhého zápasu. I tak ale vedli jen 1:0.

„V obou zápasech jsme měli nějaké šance,“ řekl Nečas. „Tolik jsme toho neproměnili... Musíme se více dostávat do branky. Jakmile dáte jeden gól, cítíte se trochu uvolněněji, pak to jde líp. Sice je to v sérii 2:0 pro ně, ale my musíme pořád hrát tu naši hru.“

Nečas, který si v základní části NHL vytvořil kariérní maxima v počtu gólů (28), asistencí (43) a bodů (71), si ve 13 zápasech play off připsal sedm bodů. Aho, jenž vedl Hurricanes s 36 góly a byl druhý se 67 body, dal v posledních sedmi zápasech play off jen jeden gól.

„Je to těžká série,“ pokrčil rameny Aho. „Moc se toho v ní neděje. Hlavně při hře pět na pět není ani na jednu stranu moc šancí na skórování. Takže kdykoli se vám naskytne šance, chcete ji mermomocí proměnit.“

„Je to o maličkostech,“ dodal ještě Nečas. „Oba zápasy mohly dopadnout jakkoliv. V prodlouženích byli o něco lepší. Teď se musíme soustředit na to, co bude dál.“

