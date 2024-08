Ztratit tvář a legendu týmu? Moje největší chyba, vzpomíná někdejší šéf Sharks

Před pár týdny Joe Pavelski ukončil kariéru. Tu nespojil jen se San Jose, ale také později s Dallasem. Právě tohle považuje Doug Wilson, někdejší šéf Sharks, za svou velkou chybu. „Měli jsme najít způsob, jak ho udržet," řekl Wilson pro San Jose Hockey Now. „Byla to chyba."

Pavelski vstřelil během 13 sezon v dresu Sharks 355 gólů a zaznamenal 406 asistencí. V roce 2015 byl jmenován kapitánem a v té sezóně dovedl Žraloky do prvního a jediného finále Stanley Cupu.

Léto 2019 se ale nakonec stalo osudným.

Pavelski se těšil z 38gólového tažení, ale bylo mu 34 let a v posledních dvou sezonách se potýkal s vážnými zraněními. Žraloci se také prali s platovým stropem, v roce 2018 podepsali smlouvu s Evanderem Kanem na sedm let a 49 milionů dolarů, navíc vyčlenili osm let a 92 milionů dolarů pro Erika Karlssona. Kane i Karlsson byli výrazně mladší než Pavelski.

Dallas nakonec získal Pavelskiho na základě tříleté smlouvy na 21 milionů dolarů a později s ním dvakrát prodloužil smlouvu na jeden rok.

„Někdy můžete věci příliš analyzovat," řekl Wilson. „Ale já jako GM, při své lásce k Pavsovi a uvědomění si, jak byl výjimečný, když se podívám zpět, jsem měl asi historické analýzy smluv pro hráče v tomto věku zavrhnout a říct si, že na ně kašlu."

Pavelski posledních pět let své kariéry dokazoval Žralokům, že se mýlili, a v Dallasu nasbíral 121 gólů a 186 asistencí. Hvězdy také dovedl do finále Stanley Cupu 2020 a do finále konference 2023 a 2024. „Pavelski dokázal věci, které podle mě v tomto věku nedokázal nikdo jiný," dodal Wilson.

„Byl jsem GM. Beru na sebe plnou zodpovědnost," řekl Wilson.

