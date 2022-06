Zůstat v Tampě je moje priorita, hlásí Palát. Jednání o nové smlouvě jsou v plném proudu

Po hořkém konci sezony přichází pro Ondřeje Paláta ještě krušnější časy. V Tampě mu skončil kontrakt a pomalu, ale jistě začíná vyjednávat o smlouvě nové. Jestli zůstane na Floridě? To je ovšem stále ve hvězdách.

Český útočník je v organizaci Tampy už od roku 2011. Ač se to na první pohled nezdá, když v týmu září mnoho hvězd, Palát je důležitou součástí floridského mančaftu. Po letošním ročníku mu však vypršela pětiletá smlouva, díky které bral 5,3 milionu dolarů ročně. Stává se tak nechráněným volným hráčem. Pokud se nedomluví s Blesky, tak může podepsat kdekoliv jinde.

Rodák z Frýdku-Místku poodhalil, že jednání začala ihned po konci play off. „Je to v řešení, moji agenti mluví s Tampou, určitě to však bude trvat pár dnů a týdnů, než se dozvíme více ohledně mé budoucnosti,“ komentoval na tiskové konferenci.

Palát zároveň přiznal, že myšlenky o možném konci v Tampě jej přepadaly i v závěru finálové série. „Blesklo mi to hlavou, že je to možná poslední moment, co mám dres Tampy na sobě. Každý ví, jak to mají Lightning s platovým stropem. Ale uvidíme, co se stane.“

Jak již naznačil nejlepší český střelec vyřazovacích bojů, Tampa šalamounsky hospodaří s platovým stopem už nějakou dobu. Hvězdami nabitý kádr nelze udržet ve stejném složení věčně.

Jednatřicetiletý hokejista by jistě nerad měnil tým, na Floridě má zázemí, spoustu přátel. Ale jak by tomu bylo, kdyby s Tampou nenašli shodu? „Zůstat v Tampě je moje priorita, ale jak už jsem říkal, každý ví, jaká ta situace v Tampě je. A je to prostě byznys. Je mi 31 let, tady ta smlouva může být v NHL také má poslední. Každopádně by bylo náročné najít podobný jiný tým s tolika hvězdami a bývalými kapitány. Ale i v ostatních týmech jsou určitě dobří hráči,“ uvedl Palát.

Český forvard je ve věku, kdy může jít o jeho poslední kontrakt na větší počet let. To moc dobře ví i jeho agent ze společnosti Sport Invest: „Nachází se ve věku, kdy to bude jeho poslední dlouhodobá smlouva a je potřeba, aby za předchozí úspěchy byl řádně ohodnocen.“

Robert Spálenka poodhalil, jak zatím probíhají vyjednávání ohledně nové smlouvy pro svého svěřence: „Tampa s námi již odstartovala první sérii rozhovorů, nicméně k jednání o konkrétních možných podobách kontraktu jsme zatím nedošli. Upřímně si nadále neumím představit, co všechno by musela Tampa udělat, aby se prostor pro Ondru pod platovým stropem našel.“

Je jasné, že agenty dvojnásobného vítěze Stanley Cupu čekají krušné týdny. Celé hokejové prostředí bude s napětím čekat, kde nakonec česká osmnáctka před následující sezonou zakotví.

