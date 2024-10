Zvládne vůdčí roli? Sergačjov se chystá na start sezony

Zatímco většina hráčů přišla z Arizony do Utahu dohromady, Sergčjov byl největší letní posilou. Šestadvacetiletého obránce získal Utah výměnou s Tampou Bay, aby posílil rozjetý tým nyní i v budoucnu.

Sergačjov odehrál v dresu Lightning sedm sezon a velkou roli sehrál při zisku Stanley Cupu v letech 2020 a 2021 a návratu do finále v roce 2022. V Tampě Bay se během těchto tří účastí v play-off umístil na třetím místě v průměrném čase stráveném na ledě (22:16) a na druhém místě mezi obránci s 23 body (5 gólů, 18 asistencí) v 71 zápasech.

V základní části sezony 2022/23 vyrovnal své kariérní maximum v počtu gólů (10) a stanovil si kariérní maxima v asistencích (54), bodech (64). Pak přišla minulý ročník, kdy Sergačov zaznamenal 19 bodů ve 34 duelech, ale poté utrpěl zranění v dolní části těla a vynechal 17 zápasů. Podstoupil operaci, absolvoval náročnou rehabilitaci a vrátil se na dva zápasy play-off.

Zranění taky ovlivnilo jeho letní přípravu.

„Musel jsem začít brzy, už v květnu, takže jsem neměl pořádné léto,“ řekl. „Nejel jsem na dovolenou, protože v podstatě celá sezona pro mě byla dovolená. I když jsem se snažil bruslit, trénovat a podobně, stejně jsem zmeškal spoustu zápasů. Užíval jsem si to. Viděl jsem pokrok v tom, jak jsem zase zesílil a jak se dostávám do formy.“

V Tampě Bay Sergačev stál za Victorem Hedmanem, který už léta patří k nejlepším obráncům NHL. V Utahu má Sergačjov šanci hrát větší roli. Má zkušenosti a už ukázal, že umí být produktivní, ale stále je dost mladý na to, aby rostl se zbytkem mladého jádra, a hlavně má smlouvu na dalších sedm sezon.

„Chce se stát obráncem číslo 1,“ řekl generální manažer Utahu Bill Armstrong. „Samozřejmě musí být schopen zvládat minuty. Tito kluci hrají obrovské minuty v každé situaci, která pro ně nastane. V přesilovkách, v oslabení, tihle kluci tam jdou. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Uvidíme, jak budou hrát všichni kolem něj, a podle toho se zařídíme, ale potenciál má.“

Sergačjov byl ohledně svých očekávání zdrženlivý. Stále se potřebuje dostat do herní formy a vytvořit si souhru s novými spoluhráči.

„Záleží na tom, jak budu hrát a co uvidí trenér,“ řekl. „Co se týče mě samotného, musím na sobě zapracovat a zasloužit si to. Musím prostě pracovat, ale nemyslím si, že jsem nějaký obránce číslo 1. Prostě se snažím hrát co nejlépe, a co mi trenéři řeknou, to udělám. Od toho se odvíjím. Snažím se to zjednodušit.“

To znamená, že systém Utahu by mu mohl vyhovovat více než systém Tampy Bay v minulé sezoně. „Loni jsme to v Tampě změnili, ale v předchozích letech, kdy jsme vyhrávali poháry, jsme hráli tenhle systém a myslím, že Florida hrála tenhle systém i loni,“ dodal.

Share on Google+