Zvracel, pak zmizel do nemocnice. Stolarzův kolaps je komplikací pro Toronto

Měl to být večer, kdy Toronto potvrdí svou vyspělost a silný vstup do série s Floridou. Jenže místo vítězství 5:4 a debaty o formě Leafs se po zápase mluvilo hlavně o jediném: Anthony Stolarz opustil branku po zásahu do hlavy, zvracel na střídačce a končil v nemocnici.

Zatímco se Maple Leafs drželi na ledě a udrželi vedení, v útrobách haly mířili záchranáři s nosítky do domácí kabiny. Stolarz, brankář, který letos odchytal všech sedm utkání prvního kola a stal se pro Toronto jistotou, byl viditelně otřesen po kolizi se Samem Bennettem. Přesto zůstal na ledě. Až po další minutě a televizní pauze zamířil k lavičce — a tam se sesypal.

„Když vidíte parťáka v takovém stavu, není vám z toho dobře. Ale musíte se zkoncentrovat. Z minuty na minutu jste z rozcvičky v plné bitvě,“ řekl náhradník Joseph Woll, který duel dochytal.

Šlo o zásah od Bennetta, tentokrát šlo o nenápadný střet loktem — zprvu nenápadný, ale dost silný na to, aby gólman skončil v nemocnici. Trenér Craig Berube měl jasno: „Loket do hlavy. Jasné jako den. Nerozumím, proč se to nepískalo.“

Stolarz zůstal na ledě i poté, co mu už v první třetině jeden puk sundal masku. Když pak přišel zásah od Bennetta, zůstal stát. Ale na střídačce pak bylo vidět, že se necítí vůbec dobře — a když se před trenérem sehnul a začal zvracet, bylo rozhodnuto. V brance ho nahradil Woll a odnesl si výhru.

Toronto se nesesypalo. A to je další zpráva, která v tomto příběhu stojí za zmínku. I přes výpadek klíčového hráče dokázali Leafs ustát závěrečný tlak, zahrát disciplinovaně a zápas dovést do vítězného konce.

Otázkou zůstává, co bude dál. Stolarz byl stále v péči lékařů a jeho stav není jasný. O možném trestu pro Bennetta liga do noci mlčela. „Je to těžká situace. Ale Woll to zvládl skvěle. A my máme výhru," nekouká na to Berube.

