NHL.cz na Facebooku

NHL

Zvrat dokonán, Rossi se stěhovat nebude! Minnesota si náročného Rakušana lacino podrží

23. srpna 14:00

Tomáš Zatloukal

Stál prý o dlouholetou smlouvu s průměrným platem kolem sedmi milionů dolarů. Jenže na takový krok Minnesota nebyla připravená, obzvlášť když Marco Rossi zklamal v play-off a náhle působil v plánech trenéra Johna Hynese až nadbytečně. Wild se tak dostali do bodu, kdy seriózně zvažovali výměnu devátého hráče draftu 2020 jinam. Nakonec se ale GM Bill Guerin s talentovaným centrem, co letos skončil na 60 bodech, dohodl.

Kdekdo už viděl Rossiho jednou bruslí u Krakenů ze Seattlu.

Ti prý byli ochotni pustit o dům dál Jareda McCanna. Borce, který už nemá zrovna prvotřídní potenciál se výrazně zlepšovat, nicméně schopného splnit na ledě útočné i obranné úkoly a ještě trumfnout hvězdičku z Feldkirchu, městečka kousek od hranic se Švýcarskem, v bodech.

Jenže jak informoval list The Athletic, v posledních týdnech se situace otočila a Guerin udělal výrazný pokrok ve vyjednávání s Rossiho táborem. Výsledek se zhmotnil v pátek, když byl oznámen tříletý kontrakt se stropovou zátěží 5 milionů dolarů.

Rossi si jistě představoval vyšší gáži i delší platnost, ale zároveň mu muselo být jasné, že jeho pozice pro licitování není úplně nejsilnější. Navíc z Minnesoty, která staví ambiciózní kádr s cílem dobýt v nejbližších letech Stanley Cup, by se chtělo málokomu.

Guerin se zase nechtěl zřeknout předního talentu Wild, na druhou stranu byl skálopevně rozhodnutý, že Rossiho nepřeplatí. V takovou chvíli se jako jedno z řešeních nabízí překlenovací dohoda.

A skutečně na ní došlo. Syn bývalého zadáka Michaela, který hrával i v nejvyšší domácí soutěži za Graz, dostává tři sezony na to, aby ukázal, co v něm opravdu je a zda jeho bodové součty mohou začínat sedmičkou či osmičkou.

Guerin si pak udržel kontrolu nad Rossiho osudem, protože i po vypršení čerstvě uzavřeného paktu (léto 2028) eventuálně bude nevysoký forvard volným hráčem s omezením (RFA).

"Každým rokem se zlepšoval a věříme, že v tom bude pokračovat i nadále. Podle nás stále předvedl jen zlomek toho, čeho bude jednou schopný. Ty tři roky jsou pro něj obdobím, kdy se může stát hokejistou, jakého v něm vidíme," řekl za Divočinu Guerin.

Spokojenost, minimálně navenek, hlásí i Rossi. Byť se musel výrazně uskromnit.

"Tvrdě jsem přes léto makal. Cítím se skvěle a těším se zpátky do Minny." Bude jen na něm přesvědčit Hynese, že může být jedním z tahounů. A dostat se do role, kdy Guerinovi nezbyde nic jiného než na nadiktované (a to pro Rossiho o poznání štědřejší) podmínky kývnout.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Nejvyšší volba Nashvillu za posledních 12 let má kontrakt. Dostane šanci už po kempu?

23. srpna 23:17

Na podzim bude hrát americký fotbal, poté přesedlá na hokej. Prospekt Chicaga má zajímavý program

23. srpna 16:41

Konec risku, přišla operace. Tkachuk má být zdravý až na rozhodující část sezony

23. srpna 10:01

Ingram se vrací z asistenčního programu, ohrozí Vaněčka v brankovišti Mamutů?

23. srpna 1:23

nhl.cz doporučuje

Chystá se další ceremoniál. V Detroitu vyvěsí dres klubové legendě

20. srpna 10:36

Očištění, přesto nesmí hrát. Pustí NHL Harta a spol. zpátky do svých řad?

4. srpna 7:00

Vancouver má potenciál, věří Chytil. Spolupráce s Dudou? Nemažeme si med kolem pusy

27. července 4:04

Supertalent mění adresu. Příští jednička draftu jde na univerzitu!

9. července 14:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.