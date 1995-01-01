Zvrat v Montrealu? Canadiens lanaří supertalent, ten zatím odolává

4. srpna 12:00David Zlomek
Když dvacetiletý kanadský útočník Michael Hage v dubnu oznámil, že se vrací na University of Michigan ke své třetí sezoně v NCAA, v Montrealu to brali jako hotovou věc. Hage měl za sebou skvělý ročník a dávalo smysl, že si univerzitní hokej ještě na rok prodlouží. Jenže těsně před startem tréninkových kempů se situace nečekaně zamotává, generální manažer Kent Hughes se dál pokouší svůj mladý klenot přesvědčit k okamžitému přestupu k profesionálům.
Informaci přinesl zámořský insider Jeff Marek ve svém podcastu The Sheet. Podle jeho zdrojů Canadiens snahu o podpis nováčkovské smlouvy vůbec nevzdali a možnost, že výběr Montrealu z prvního kola draftu 2024 zahájí nadcházející ročník rovnou v NHL, je znovu reálně na stole.
„Stále si myslím, že se Canadiens snaží Hageho podepsat. Uvidíme, jak to dopadne,“ poodhalil Marek zákulisní dění.
Klíčovým impulsem pro náhlou otočku může být rodinná rošáda. Jedním z hlavních důvodů, proč chtěl talentovaný kanonýr v Michiganu pokračovat, byla vidina, že si v týmu zahraje po boku svého bratra Alexandera.
Jenže ten podle posledních zpráv své plány přehodnotil a na univerzitu nenastoupí. Pokud tak padl hlavní rodinný motiv pro setrvání v NCAA, Hageův závazek vůči školnímu hokeji výrazně oslabil.
Pro Canadiens by jeho okamžitý příchod vyřešil pálivou otázku v sestavě. Slavný klub stále marně hledá ideální řešení na pozici druhého centra, kde zatím figurují pouze Alex Newhook a Jake Evans.
Hození dvacetiletého mladíka přímo do top-six NHL sice nese svá rizika, Hageův enormní potenciál a ofenzivní drajv ale zřetelně ukazují, proč Hughes nehodlá čekat ani o den déle, než bude nutné.