Již dříve se spekulovalo o tom, že by měl být Jacob Trouba vyměněn do Detroitu. Výměna, která dle zámořských zdrojů měla být uskutečněna včera, ztroskotala. Přesto se předpokládalo, že by měl Trouba odejít, už jen pro to, jak s ním Rangers zachází. Nakonec se ale ukázalo, že pracovní pozice jeho ženy by tyto plány mohla změnit.

Vše se zdálo již být hotové, Larry Brooks z The New York Post dokonce znal i podrobnosti kontraktu, nakonec se nestalo vůbec nic.

„Velmi důvěryhodný zdroj řekl The Post, že GM Chris Drury pracuje na dohodě, která by poslala jejich kapitána do Red Wings. Výměna, kterou by rodák z Michiganu pravděpodobně přijmul, díky vazbě na jeho první tým Wolverines (2012/13). Bylo nám řečeno, že Rangers budou hradit 31,25 procent z Troubova platu. Což by bylo okolo 2,5 milionů dolarů ročně po dobu dvou let.“ napsal Brooks o víkendu.

V pondělí večer ale Brooks přiznal, že tato informace od jejich zdroje byla lehce zkreslena, prý tyto finanční podmínky nebyly vůbec domluvené. Zároveň i přiznal, že Trouba nebyl tím, u koho dohoda ztroskotala.

The Post dále přišlo s možným důvodem pro případné setrvání amerického obránce.

„Když Trouba v červenci 2019 podepsal současnou sedmiletou smlouvu na 56 milionů dolarů, poté co byl získán jako volný hráč z Winnipegu, byla jeho pětiletá doložka o zákazu výměny navržena tak, aby vypršela ve chvíli, kdy dokončí jeho manželka Kelly Tyson-Troubová tříletou stáž v newyorské nemocnici. Stáž však byla hned na začátku o rok odložena, takže se protáhne až do 1. července 2025. Zároveň také manželé Troubovi přivedli v lednu na svět své první dítě, syna jménem Axel.“ uvádí The Post.

Stáž je koncipována tak, že ji manželka Jacoba Trouby nemůže dokončit v žádné jiné nemocnici než v té newyorkské. Trouba by ji tak nerad nechal i s jejich dítětem samotnou. Jakmile však stáž skončí, můžeme očekávat rychlé balení rodiny Troubových.

Rangers tedy nakonec svého kapitána pravděpodobně nevymění nejméně do začátku příštího července. Třicetiletý Trouba, který v Rangers strávil posledních pět sezón, v nichž si připsal 130 bodů za 340 zápasů tak pravděpodobně zůstane. Nečeká ho ale nic lehkého, jelikož mají Rangers na pozici obránců značné mezery. Nemají totiž téměř nikoho, kdo by byl připraven nastoupit v první šestce.

