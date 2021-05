Zvrátí rozhodnutí disciplinárky? Kadri se odvolal proti suspendaci k Bettmanovi

Nazem Kadri se velmi snaží o brzký návrat do sestavy Colorada. Zkušený útočník, který si odpykal zatím dvě utkání z osmizápasové suspendace za hrubý faul na Justina Faulka ze St. Louis, se proti svému trestu odvolal až ke komisaři NHL Gary Bettmanovi.

K virtuální schůzce s Bettmanem přes aplikaci Zoom došlo ve čtvrtek. Kadri se při tomto rozhovoru odvolal proti suspendaci, která mu byla udělena 21. května disciplinární komisí NHL. Ta třicetiletého Kanaďana potrestala osmizápasovou stopkou.

Důvodem této suspendace byl nebezpečný úder do hlavy obránce Justina Faulka, k němuž došlo ve druhém utkání série prvního kola mezi Coloradem a St. Louis. Kadri tak nesměl nastoupit k dalším dvěma střetnutím, po nichž Colorado své soupeře vynulovalo a postoupilo do dalšího kola po výhře 4:0 na zápasy.

Kadri, jenž vyfasoval suspendaci v play-off potřetí během čtyř let (dvakrát se tak stalo v dresu Toronta v letech 2018 a 2019), nyní doufá, že bude jeho odvolání úspěšné. Pokud by totiž neuspěl, prakticky by to znamenalo, že bude muset vynechat téměř celou sérii druhého kola (s výjimkou teoretického sedmého utkání), ve kterém Colorado vyzve buď Vegas, nebo Minnesotu.

Sám Bettman, jenž má nyní osud Kadriho v rukách, s rozhodnutím o odvolání nespěchá a nebyl ani stanoven termín, kdy by svůj verdikt mohl vyřknout. Colorado se na led postaví pravděpodobně až zkraje příštího týdne, jelikož Vegas a Minnesota spolu sehrají rozhodující zápas své série v noci z pátku na sobotu.

