Byl elitním střelcem, přesto to však drhlo. Kdyby to fungovalo, neměníme, přiznal Cheveldayoff

Éra Patrika Laineho ve Winnipegu je u konce. Hráč, který se měl stát tváří Jets a největší hvězdou kanadského týmu, se po čtyřech sezonách (a jednom utkání) stěhuje. Novým zaměstnavatelem dvojky draftu 2016 se stal Columbus, který do svých řad přivedl nejen elitního střelce, ale i trochu rebelující osobnost s dost složitou povahou, s níž se nyní bude muset kouč John Tortorella, sám velký bouřlivák, popasovat.

Jaký odkaz vlastně Laine ve Winnipegu zanechal? Na jedné straně fantastický střelec, který třikrát po sobě překonal hranici 30 branek (a v minulé sezoně jí nedosáhl jen proto, že byla sezona přerušena kvůli koronaviru), na straně druhé tak trochu rebel, který si vynucoval více prostoru na ledě, ale zároveň měl občas problémy s morálkou, jako když upřednostňoval videohry před tréninkem.

Přesto produktivita nebyla u Laineho nikdy zásadním problémem. Naopak od svého vstupu do NHL v sezoně 2016/17 odehrál 306 zápasů, ve kterých dal 140 branek a přidal 110 asistencí. Pouze osm hráčů, jak zmiňuje oficiální stránka NHL, dokázalo v tomto období vstřelit více branek. A co se týče přesilových her, v těch se s 52 trefami řadí dokonce na třetí místo.

Hlavní problém tkvěl v tom, že i přes svou vysokou produktivitu se stále hledal a ve Winnipegu nebyl svým způsobem spokojený. To se projevilo i v minulé sezoně, ve které sice opět patřil k nejproduktivnějším hráčům Winnipegu, ale generální manažer Kevin Cheveldayoff viděl, že spolupráce s Markem Scheifelem ani Bryanem Littlem nefunguje tak, jak by mohla.

A tak, když se objevila šance získat z Columbusu Pierra-Luca Duboise, obětoval Winnipeg Laineho, kterého do Ohia poslal spolu s Jackem Roslovicem.

Je čas se posunout dál

Výměna přišla v době, kdy se zkrácený ročník teprve rozjíždí. Laine do něj vstoupil parádně, proti Calgary dal dvě branky a na jednu přihrál. Následně se ovšem zranil a od té doby nehrál. I tak bylo z jeho slov trochu patrné překvapení, nebo možná i zklamání, že mise ve Winnipegu nebyla tak úspěšná, jak mohla být.

„Docela složitá otázka,“ odvětil zámořským novinářům na to, jak by zhodnotil své působení ve Winnipegu, v němž se podle všeho necítil úplně komfortně. „Nevím, stejně na to nechci teď ani myslet, prostě to nechám za sebou a vezmu si s sebou jen všechny skvělé vzpomínky, které jsem s tímto týmem a spoluhráči prožil a prostě půjdu dál.“

„Nemyslím si, že... Asi to nebylo pro mě a pro tým úplně nejvhodnější spojení. Mají spoustu skvělých hráčů. Myslím, že prostě nastal čas jak pro tým, tak pro mě, abychom se posunuli,“ pokračoval mladý Fin. „Na oplátku dostali dobrého hráče, pro Jets to bude dobrý hráč. Myslím, že nastal čas, abychom se posunuli dál,“ dodal Laine, z něhož bylo patrné, že při svém prvním velkém přesunu v rámci NHL jen stěží hledal slova.

Při stěhování nebude sám, což mu situaci dost usnadní. Do Columbusu spolu s ním odchází i Jack Roslovic, který byl toho času bez smlouvy, ale obratem se dočkal nového dvouletého kontraktu právě od Blue Jackets. Naopak Laine je v této sezoně ještě pod smlouvou v hodnotě 6,75 milionu dolarů. Později se stane chráněným volným hráčem.

A jak podotkl generální manažer Columbusu Jarmo Kekäläinen, Blue Jackets neztrácí čas. Kromě smlouvy s Roslovicem došlo k prvnímu jednání i s Lainem. „Rádi bychom spolu vybudovali dlouhodobý vztah,“ přiznal Kekäläinen, který bude na svého krajana držet práva až do konce sezony 2022/23 a je jen na něm, jak celou situaci vyřeší u jednacího stolu.

Kdyby to fungovalo, neměníme

Ale zpátky do Winnipegu. Ten sice přivedl Duboise, který má smlouvu ještě na příští sezonu a za méně peněz než Laine, ale rozhodně není tak produktivní a už vůbec ne tak elitní střelec. V 239 zápasech dal 66 branek a přidal 93 asistencí. Navíc, a to je důležité poznamenat, má Dubois kvůli svému chování v posledních týdnech tak trochu pověst lajdáka a rozmazleného kluka, který neváhá i odchodit zápas, aby dosáhl svého.

I přesto však Jets obětovali Laineho, který je v tomto ohledu proti Duboisovi svatoušek, a navíc, jak už bylo mnohokrát zmíněno, fantastický střelec. Jenže, jak si byl vědom Cheveldayoff i trenér Paul Maurice, Laineho spolupráce s dalšími hvězdami týmu nebyla až tak úspěšná. A ke spokojenosti nepomáhaly ani přesuny sestavou.

„Každému hráči chcete vytvořit prostředí, ve kterém by měli mít pocit, že mají to nejlepší možné,“ podotkl Maurice. „Neustále jsme se snažili dostat do bodu, kdy by Patrik ocenil to, s kým hraje, a ocenil příležitost, kterou dostal,“ odhalil, nakolik bylo důležité získat Laineho do pohody. Ale i tak to stále nějakým způsobem drhlo.

To potvrdil i Cheveldayoff. „Vyzkoušeli jsme spoustu různých věcí. Minulou sezonu hráli spolu po většinu roku Mark (Scheifele) a Patty (Laine), a pokud se podíváte na analýzu, prostě to opravdu nefungovalo.“

Z bezvýchodné situace jej nakonec vysvobodila touha Duboise změnit dres. A věří, že to prospěje jak Winnipegu, tak i samotnému Lainemu. „Neprovedl bych tuto výměnu, pokud bych neměl pocit, že to našemu týmu pomůže, aby byl lepším,“ upozornil. „Výměna hráče jako je Patty, což je skvělá osobnost s výjimečnými schopnostmi, je sama o sobě dost těžká. Ale Pierre-Luc Dubois je velký a tvrdý centr, co dokáže hrát na obou stranách kluziště a dělá ze spoluhráčů lepší hokejisty. To je důležitý faktor, pokud se snažíte vyhrávat, a právě o to se snažíme i my tady.“

Laineho stopa ve Winnipegu bude ještě dlouho citelná. Nejen s ohledem na to, že dokázal v sezoně 2017/18 nasázet 44 branek a dopomohl Jets dokráčet do finále konference, ale i s ohledem na jeho spoluhráče, kteří na něj budou rozhodně dlouho vzpomínat. Stejně jako kapitán Blake Wheeler, který si tak trochu sypal popel na hlavu.

„Možná jsem měl trochu lépe komunikovat místo toho, abych byl frustrovaný,“ cituje jej oficiální stránka NHL. „Nikdy jsem na Pattyho nebyl tvrdý, od toho jsem byl hodně vzdálen. Pokud něco, tak jsem byl k němu velmi uctivý a rozmazloval jsem mladého dvacetiletého kluka... Možná, kdybych dokázal lépe komunikovat, věci by to zlepšilo.“

„Ale budu na něj mít jen skvělé vzpomínky. Snažili jsme se mu dávat puk během každé přesilovky, kdykoliv jsme se dostali do šance. Je to hodně silný kluk a začíná do toho pořádně pronikat. Na čas strávený s Pattym na ledě budu vzpomínat jen v dobrém,“ dodal.

Éra dvaadvacetiletého střelce Laineho ve Winnipegu končí. Nahradí jej Dubois, zatímco horkokrevný Fin zkusí štěstí v Columbusu, který vede bouřlivý kouč Tortorella. Dokáže právě on plně naplnit potenciál finské hvězdy? To ukáže až čas.

