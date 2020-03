Columbus překvapil všechny. Bláznivý rok, říká Tortorella

Od Columbusu se letos nečekalo téměř nic. Po letních odchodech největších hvězd byla Blue Jackets prorokována nepěkná budoucnost. Někteří zacházeli až tak daleko, že přemýšleli, jak se do týmu bude hodit Alexis Lafreniere. Chyba lávky, Columbus překvapil úplně všechny a před přerušením soutěže dokonce držel místo zaručující play-off.

A jestli někdo Blue Jackets věřil, tak musel zapochybovat po zraněních, které Columbus celou sezonu kosily. Uznejte sami. Josh Anderson vynechal 44 zápasů, Cam Atkinson 26, Oliver Bjorkstrand 21, Alexander Wennberg 12, držák obrany Seth Jones 14 a gólman Joonas Korpisalo 24.

„Díky těm zraněním je letošní ročník opravdu bláznivý, ale hned jakmile se to začalo dít, řekli jsme si, že o tom nebudeme mluvit,“ uvedl trenér Blue Jackets John Tortorella ve středu. „Vím, je trochu klišé říkat, že prostě vytáhneme dalšího hráče, ale až tahle krize nám ukázala, kolik je v naší organizaci schopných hráčů.“

„Za to patří velký dík trenérovi farmy Mikeu Eavesovi, celému jeho týmu a vlastně celým Blue Jackets. Našli jsme způsob, jak se s tím vypořádat a jak být stále konkurenceschopní,“ pokračoval.

Nicméně faktem zůstává, že vstup do sezony Columbusu opravdu nevyšel. V půlce prosince ale tým vedený charismatickým trenérem chytil výbornou formu. Do začátku února totiž dokázal bodovat v 21 zápasech z 23.

Hlavní strůjce? Pravděpodobně hrdina se jménem Elvis Merzlikins, který nahradil v roli jedničky zraněného Korpisala a v 21 utkáních předváděl velké výkony. Důkazem budiž čísla. Bilance 12-5-4, průměr obdržených gólů byl těsně pod dva (1.97), 93,5 % úspěšnost zákroků a k tomu pět čistých kont.

„Letošní sezona mi otevřela oči,“ popisoval Tortorella. „Uvědomil jsem si, že pokud budeme hrát jako tým, v lize uspějeme. Myslím, že jsme několikrát spoléhali na to, až náš nejlepší hráč něco předvede a vytáhne nás z problémů. Kvůli zraněním jsme museli hrát jako jeden tým, za což jsme byli odměněni.“

Jak bylo řečeno, před pauzou drželi Blue Jackets poslední postupové místo. Kdyby play-off začínalo dnes, organizace z Ohia by v něm byla počtvrté za sebou.

„Ke konci nám trochu docházel dech,“ připomněl nepovedené období, kdy Jackets prohráli 12 utkání z 15. „Ale kdo ví, co bude teď. Denně sleduji zprávy, je to všude. Teď je těžké říkat, co bychom měli dělat. Vím, že liga chce, aby se to nějak dohrálo, ale nikdo neví, jak dlouho to bude trvat a co se bude dít.“

„Jak se na to dívám já? Teď nejsem trenér, teď jde o zdraví celého světa. Hokej budu řešit, až tohle přejde,“ připomněl, že sport není všechno a že priority jsou teď úplně někde jinde. „Zároveň je ale pravda, že už mám připravené nějaké plány na přípravu, kdyby se ten kolotoč rozjel znova. Těch zranění bylo dost. Chci jim předejít, proto je důležité, abychom šli do pokračování soutěže fyzicky připraveni.“

