Dál prahne po poháru. Kovalčuk chce zůstat v NHL, vyhlíží starou výzvu a nové angažmá

Osm zápasů, jediná asistence. To je vizitka Ilji Kovalčuka z letošního play-off. S washingtonskými Capitals díru do světa neudělal. Ač by třeba podle Radka Gudase ruský veterán v kabině tahounem, na ledě se i přes veškeré nasazení vytrácel. Nebodoval, nesázel góly, svezl se s bídou v křeči sevřeného mužstva. Zkrátka pokus dobýt Stanley Cup po boku kamaráda Alexe Ovečkina mu nevyšel. To ovšem neznamená, že by to "Kovy" balil. Žene se za pohárem dál.

V Los Angeles tápal, mezi mantinely montrealské Centre Bell pookřál a poté zamířil za Ovečkinem.

To je Kovalčukova sezona 2019/2020 ve zkratce. Kdo ví, jak by dopadla nebýt světové pandemie a vynucené přestávky. Možná by v takovém případě šampioni z roku 2018 udrželi formu...

Nestalo se tak. Na kdyby se nehraje. Ani v hokeji, ani v životě. Na místě jsou jiné úvahy. Třeba ta následující: Kam se Kovalčuk vydá tentokrát?

Když se zeptáte samotného útočníka, co kdysi býval králem kanonýrů NHL (2004), nedostanete konkrétní odpověď. Marně se budete snažit zaslechnout jména klubů.

"Víte, soustředím se na sebe. Makám, abych se udržel v dobré kondici. Jsem v kontaktu s Patem (agentem Patem Brissonem), dává mi pravidelně vědět, co je nového," prohodil Kovalčuk pro The Athletic.

"Netlačím na něj, s výběrem nové štace nespěchám," dodal smířlivě. Ví, že na hráčském trhu byli zajímavější borci než on - sedmatřicetiletý hráč, jenž má ta nejlepší léta za sebou.

To ovšem neznamená, že by Kovalčuk nemohl být v NHL platný. Ne nadarmo po něm sáhli Caps z pozice jednoho z favoritů NHL. Washington zaujal mimo jiné 13 body ve 22 zápasech. Slušná produktivita.

Je jasné, že Kovalčuk by i teď rád zamířil na adresu, kde se spíš než nad tím jak získat jedničku draftu přemýšlí nad dobytím Stanley Cupu.

"Mým cílem je sehnat angažmá, které bude výhodné pro obě strany," zůstal tverský rodák u frází.

S vytipováním potenciálních působišť nám sám Kovalčuk jednoduše nepomůže. Této úlohy se nicméně rád ujme James O'Brien z NBC Sports. Ve svém nedávném textu vybral hned šest klubů, které by mohly nad svérázným Rusem popřemýšlet.

Na prvním místě jmenuje Canadiens. To v jejich barvách "Kovy" před pár měsíci zářil a blýskl se onou výše zmiňovanou bilancí. Dále pak jeho výčet zahrnuje Nashville, Dallas, New York Islanders, Floridu a Carolinu.

O'Brien nicméně zároveň upozorňuje, že Kovalčuk není takovým esem, jak by oněch 13 bodů ve 22 partiích mohlo napovídat.

K ruce si bere analytické údaje a jeho závěr zní: Kovalčukův podpis nikomu automaticky nevylepší přesilové hry a nelze počítat ani přívalem gólů. Znamená to, že je nevyužitelný?

Kdepak, s kvalitními spoluhráči, pod útočně laděným koučem a za ligové minimum se pořád vyplatí. Teď už jen takovou konstelaci dát dohromady.

