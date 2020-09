Dallas se v sérii vrací do vedení. V prodloužení se zaskvěl Radulov

Byla to znovu pořádná bitva, kterou muselo nakonec rozhodnout až prodloužení. V něm prokázal svoji kvalitu Alexandr Radulov a vystřelil pro Dallas druhé vítězství v sérii.

DALLAS STARS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

3:2 (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Lehnerovo kouzlo vyprchalo. Vítězství Stars vystřelil Radulov

Dlouho to v tomto zápase vypadalo, že to bude celé pouze o jedné brance. Skóre se totiž poprvé měnilo až těsně před druhou přestávkou, kdy se Dallas dostal poprvé v zápase do vedení.

Ve třetí části se začal hrát možná až překvapivě otevřenější hokej, což nejdříve přineslo vyrovnání z hole Theodorea, následoval gól Benna, aby v 53. mohl zápas nasměrovat do prodloužení Tuch.

V tom se ale nehrálo příliš dlouho. Po jednatřiceti sekundách se dostal do šance ruský bouřlivák Alexandr Radulov a parádní střelou ke vzdálenější tyčce překonal Lehnera.

Smutnou zprávou ale je, že ze zápasu postupně kvůli zdravotním problémům odstoupili Radek Faksa i Tomáš Nosek.

Branky a nahrávky

40. Oleksiak (Heiskanen, Comeau), 48. Benn (Seguin, Hanley), 61. Radulov (Pavelski, Benn) – 44. Theodore (Mark Stone, Marchessault), 53. Tuch (Karlsson).

Stav série: 2:1

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 - 40 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Chudobin (DAL) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, čas 59:55

Robin Lehner (VGK) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, čas 60:31

Česká a slovenská stopa

Andrej Sekera (DAL) - 0+0, +1 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 15:17

Radek Faksa (DAL) - 0+0, +1 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 15:06

Tomáš Nosek (VGK) - 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 4:56

Tři hvězdy utkání

Anton Chudobin, Alexandr Radulov, Shea Theodore

