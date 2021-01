Detroit odpoledne vyzve Columbus, Hertl v noci zaútočí na čelo bodování

I v pondělí netradičně uvidíme dvě utkání hraná pro evropského diváka ve skvělém čase, na ty v noci na úterý naváže osm dalších neméně zajímavých duelů. Buffalo se pokusí připsat si první výhru sezony na ledě Philadelphie, San Jose tažené Tomášem Hertlem se představí na ledě St. Louis, Edmonton si to nad ránem rozdá s Montrealem.

18:00 Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets

Detroit sezonu zahájil dvojzápasem s Carolinou. Nejprve Red Wings prohráli 0:3, pak ale zabojovali a připsali si na své konto první dva body za vítězství 4:2, a to i za přispění Filipa Zadiny, který si připsal dvě asistence. Columbus na úvod sezony dvakrát prohrál s Nashvillem (1:3, 2:5) a proti Detroitu už potřebuje nutně bodovat, prospat start zkrácené sezony se rozhodně nevyplácí.

23:00 New York Islanders - Boston Bruins

Hodinu před půlnocí se prvního domácího zápasu v sezoně dočkají Islanders, kteří vyzvou Boston. Tým z Brooklynu má za sebou dvě derby s Rangers, které pro něj byly jako den a noc. Nejprve vyhrál 4:0, poté padl 0:5. Bruins sehráli dvě vyrovnané partie s New Jersey, nejprve vyhráli na nájezdy, poté prohráli v prodloužení. V posledním utkání ztratili českého člena druhé formace Ondřeje Kašeho.

1:00 Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets

Prvním kanadským soubojem dnešního programu bude bitva mezi Leafs a Jets. Toronto je největším favoritem na vítězství v Severní divizi a zatím si podle toho i počíná, po třech zápasech má na kontě čtyři body, ale také divoké skóre 11:11. Winnipeg naproti tomu zatím hrál jen jednou, v prodloužení dokázal porazit Calgary. Na ledě Toronta se pokusí překvapit

1:30 Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres

Flyers vstoupili do sezony výborně a hned od začátku tak potvrzují nálepku jednoho z favoritů letošní sezony. Philadelphia dvakrát skolila Pittsburgh, zářili hlavně Carter Hart v brance a Travis Konecny v útoku, s pěti body aktuální lídr bodování NHL. Buffalo by i letos mělo patřit do ligového suterénu, po dvou zápasech s Washingtonem je bez bodů.

2:00 Nashville Predators - Carolina Hurricanes

Carolina má po dvou zápasech dva body, když nejprve vyhrála ne ledě Detroitu, a to i díky Petru Mrázkovi, který si vychytal čisté konto, pak ale na tom samém místě se stejným soupeřem padla. Hurricanes jsou favoritem na postup do play-off, což budou chtít potvrdit proti Nashvillu, který je po dvou zápasech stoprocentní, v obou případech si poradil s Blue Jackets.

2:00 St. Louis Blues - San Jose Sharks

Vítěz Stanley Cupu ze sezony 2018/19 St. Louis má za sebou rozpačitý začátek sezony. Nejprve porazilo nadupané Colorado 4:1, aby od něj následně schytalo ostudný debakl 0:8. San Jose je zatím rovněž na dvou bodech za výhru a následnou porážku v duelech s Arizonou. Ofenzivním lídrem Sharks je Tomáš Hertl, který si připsal už čtyři body a jen jeden bodík ztrácí na čelo kanadského bodování celé soutěže.

3:00 Anaheim Ducks - Minnesota Wild

Anaheim podstoupil na úvod ročníku těžkou zkoušku v podobě dvou zápasů na ledě Vegas a tento test nesložil, získal jediný bod za prohru v prodloužení ve druhém utkání. Minnesota sice není považována za hlavního favorita na postup ze Západní divize, ale sezonu zahájila výborně, ve dvou vyrovnaných zápasech dokázala přemoci Los Angeles, vždy přitom v prodloužení.

3:00 Calgary Flames - Vancouver Canucks

Calgary má po dvou zápasech na kontě solidní tři body, kvalitní start do sezony se pokusí potvrdit v domácím utkání s Vancouverem. Na úvod Flames sice prohráli 3:4 v prodloužení s Winnipegem, pak ale dokázali porazit 3:0 právě Vancouver. Canucks mají za sebou už tři utkání a jsou jen na dvou bodech, takže potřebují dnešní odvetu s Calgary zvládnout.

3:00 Edmonton Oilers - Montreal Canadiens

Lídr Edmontonu Connor McDavid zahájil sezonu ve velkém stylu, už ve druhém zápase sezony si připsal hattrick a s pěti body je na čele kanadského bodování soutěže. Výsledky týmu s tím ale nesouzní, Oilers ze tří zápasů vyhráli jen jednou. Naposledy prohráli s Montrealem, se kterým se dnes utkají znovu. Canadiens mají na kontě po dvou zápasech tři body.

4:00 Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes

Na závěr dnešního programu vyzvou zatím stoprocentní Golden Knights na domácím ledě Arizonu. Vegas na úvod sezony zvládlo skvěle dvojzápas s Anaheimem a hned se se čtyřmi body posunulo na první místo Západní divize. Arizona může být také relativně spokojená, se San Jose nejprve brala bod za prohru na nájezdy a napodruhé už Sharks porazila.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+