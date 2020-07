Draft nás nezajímá, chceme vyhrávat, zní z Minnesoty

Kašleme na to, zkusme si jít pro jedničku? Ale jděte, takhle v Minnesotě rozhodně nepřemýšlí. Jakožto účastníci “předkola“ playoff mají teoretickou šanci na první výběr v draftu, nicméně dle slov generálního manažera Wild jsou prioritou výhry, ne výběr v draftu.

O tom, jak bude pokračovat letošní sezona, byly popsány již stovky stránek. To samé platí i o draftové loterii, která již proběhla. Jen v krátkosti: od 2. až do 8. pozice na draftu jsou karty jasně rozdány. Po dokončení předkola se bude losovat mezi poraženými. Jeden z nich bude nejšťastnější a získá první volbu, zbytku zbydou pozice od 9. do 15. místa.

Právě toto by mohlo svádět k tomu, aby se některé týmy rozhodly ono předkolo vypustit. První výběr je přeci jenom první výběr.

Tuhle možnost ale okamžitě svrhl ze stolu šéf Minnesoty Wild Bill Guerin. „Jasně, že to má každý v hlavě, ale naší prací je vyhrávat zápasy, ne hrát o výběr v draftu,“ řekl rázně pro The Athletic. „Budeme vyhrávat. Prohrávat schválně? To prostě nejde.“

Jenomže to nebude tak lehké. Vyhrávat budou muset Divočáci proti Vancouveru, což není vůbec lehký soupeř. Postup by znamenal vstupenku do oficiálních vyřazovacích bojů, vyřazení 12,5 % šanci na zisk prvního výběru.

„Bude to těžké, je to výzva. Ale pořád je to pro nás příležitost hrát o Stanley Cup,“ pokračoval Guerin. „Ať se děje cokoliv, pořád je to náš cíl. Chceme získat pohár pro náš stát. Situace je, jaká je, tak to musíme přijmout a makat.“

Mimochodem, když se v březnu sezona zastavila, Minnesota dokonce ani nebyla na pozicích pro playoff, což by pro ni automaticky znamenalo příležitost v draftové loterii. A že už je to pěkných pár let, kdy Wild vybírali nahoře.

Psal se rok 2005, kdy měla Minnesota čtvrtý výběr. Tehdy oblékl dres Wild Benoit Pouliot. Nicméně, žádná sláva to nebyla, jelikož Kanaďan nastoupil v barvách Minnesoty jenom pětašedesátkrát. Poté si vyzkoušel angažmá například v Bostonu či Rangers.

Nejvyšší výběr měli Wild hned po připojení se do ligy, kdy ze třetího místa brali slovenského rychlonohého střelce Mariána Gáboríka. Co se týče prvního výběru, ten neměli nikdy, a to jsou v lize už dvacet let.

Pokud by se to letos povedlo, a Minnesota by opravdu vybírala z prvního místa, možná by to byl konečně pořádný impuls k tomu, aby se tým ze severu Spojených států konečně prosadil trochu více, zvlášť pak ve vyřazovacích bojích.

