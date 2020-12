Flyers shání náhradu za Niskanena. Bude to Philippe Myers?

Mužstvo Philadelphia Flyers řešilo problém na modré čáře, a sice koho dosadit do prvního obranného páru místo končícího Matta Niskanena. Nakonec podle všeho sáhne do svých vlastních zdrojů a k Ivanu Provorovovi posune Philippea Myerse.

Třiadvacetiletý kanadský obránce zatím strávil v NHL pouze dvě sezony a včera podepsal s mužstvem tříletou smlouvu na celkem 7.65 milionu dolarů.

Matt Niskanen ukončil svou hráčskou kariéru, a tak je potřeba zaplnit místo v prvním páru. Jelikož je Myers pravák a celou uplynulou sezonu odehrál ve druhém obranném páru, tak se větší role vyloženě nabízí.

„Byla by pocta hrát vedle Provorova,“ řekl Myers. „Je to skvělý hráč. Vedle něj prostě neuděláte chybu.“

Slova chvály měl pro svého spoluhráče i Provorov: „Je mohutný, ale přitom se skvěle hýbe s pukem i bez něj a také má výbornou střelu. Jestli se trenéři rozhodnout dát nás dohromady, nebude to žádný problém.“

Pár střídání už si spolu Myers s Provorovem vyzkoušeli. Jednou šlo dokonce o celý zápas. „Bylo to někdy v prosinci, když Matt nehrál kvůli chřipce,“ vzpomíná Provorov. „Myslím, že Phil taky nebyl úplně v pohodě. Upřímně, úplně vám neřeknu, jak to tehdy dopadlo, ale jelikož si nevybavuji nic špatného, tak to muselo být dobré.“

Ať už budou hrát tihle dva s kýmkoliv, cíl je stejný. Boj o Stanley Cup. Philadelphia v uplynulé sezoně patřila mezi černé koně play off, nicméně letní boje se jí moc nepovedly. Tým trenéra Alaina Vigneaulta tak má co napravovat.

„Už se nemůžu dočkat, až zase s kluky půjdeme na led a budeme pokračovat v tom, co jsme začali loni,“ těší se Provorov. „Snad začneme co nejdříve.“

