Hokejista proti boxerovi? Laraque chce do ringu s Tysonem!

Z covidu se vykurýroval a už má zase roupy. Na jaře potřeboval George Laraque coby astmatik při souboji s korona virem lékařskou pomoc, teď už je zřejmě opět ve formě a nepřestává snít svůj sen. Rád by se utkal s bývalým boxerským šampiónem Mikem Tysonem.

Tomu je sice už 54 let, nicméně sotva kdo asi pochybuje, že má i v tomhle věku pořád slušnou ránu. Ostatně, někdejší hokejový rváč George Laraque není ve 43 letech už taky žádný mladík. Přesto si nemůže pomoct. Rád by stanul mezi provazy proti svému idolu.

„Bylo by to ohromné. Už jen být s ním v jednom ringu by bylo fantastické,“ říká bývalý hokejista Edmontonu, Pittsburghu a Montrealu.

Souboj bývalé těžké boxerské a stejně těžké hokejové váhy? Zní to šíleně, čehož si je vědom i vyzyvatel. Tvrdí, že jeho pohnutky mají co dělat se zvědavostí, nikoli se sebevražednými sklony. Měla by to být hlavně legrace.

„Když jsem o tom začal poprvé mluvit, trochu se to nafouklo, protože lidi si snad mysleli, že s ním chci jít deset kol a myslím, že mám šanci. Tak to není,“ ujišťuje držitel 1198 trestných minut v 752 utkáních NHL, jenž ukončil kariéru před deseti lety.

„Mluvil o tom, že plánuje túru kolem světa, tříkolové exhibice. Když jsem to přečetl, řekl jsem agentovi, ať pošle nabídku. Chci do toho jít. Poslal mi pak formální pozvánku do Tysonova kempu,“ upřesnil Laraque.

Semenko jako inspirace

Nešlo by o první setkání tohoto druhu. Někdejší ochránce Waynea Gretzkyho bitkař Dave Semenko se v roce 1983 utkal s Muhammadim Alim. První ještě hrál, druhý měl těsně po skončení boxerské kariéry. V Northlands Coliseu na ně přišlo šest tisíc lidí. „Mluvil jsem se Semenkem. Jednu z nejhezčích vzpomínek prý má na tuto exhibici,“ přiznává inspiraci Laraque.

Zda se vše povede, je v tuto chvíli ve hvězdách. 28. listopadu nastoupí Tyson k exhibici s bývalým šampiónem Ryanem Jonesem. Pokud se akce povede, budou následovat další. Pakliže Tyson prohraje nebo zjistí, že už v nádrži zkrátka nemá dost šťávy, může být všechno jinak. Pořád jde ale o slušné peníze a ty jsou silnou motivací.

Laraque si proto uvědomuje, že jeho sen je i za ideální konstelace vzdálený minimálně rok. „Je toho hodně, co musíme perfektně zařídit, aby to klaplo. Záleží na tom, jak se bude cítit zdravotně, jak dopadne jeho duel s Jonesem, co bude obnášet kemp. Co když budou chtít milión, což si nebudeme moct dovolit? Taky uvidíme, jak to bude s covidem, protože bychom rádi Bell Centre a rádi bychom ho měli plné,“ vysvětluje bývalý hokejista.

Přestože chce brát celý souboj s nadhledem, hlodá v něm zvědavost. „Kdybych byl hlupákem a praštil ho tvrdě, uzemní mě. Je to profesionál. Nicméně rád bych mu řekl, ať do mě párkrát tvrdě jde, už jen pro ten pocit,“ dodává s nadšením malého kluka.

