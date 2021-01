Hotovo, dojednáno! Dubois jde do Winnipegu za Laineho

Po posledních událostech bylo jen otázkou času, kdy bude Pierre-Luc Dubois vyměněn. V pátek večer jsme vás informovali o jeho odfláknutém výkonu proti Tampě Bay a hned po utkání se vyjadřoval i John Tortorella, který Duboise po první třetině už do hry neposlal. Zámořskými médii začaly putovat spekulace a dnes došlo k největší výměně letošní sezóny.

Pierre-Luc Dubois před začátkem sezóny požádal o výměnu, ale sám pyšně prohlašoval, že nechce tímto rozhodnutím nikterak ovlivnit tým, ale jedna branka v pěti zápasech a hrozný a odfláknutý výkon proti Lightning říkají něco jiného...

Hned po této situaci bylo jasné, že Dubois si prostě o výměnu říká a hned večer po utkání se nejvíce skloňovalo jméno Winnipegu Jets. Přidal se ještě Anaheim, ale Ducks nejspíše nenabídli ideální protihodnotu.

Nakonec je tu obrovský výměna tří hráčů. Pierre-Luc Dubois míří do Kanady, kde bude hrát za Jets. Opačným směrem jde finský střelec Patrik Laine a Jack Roslovic, který je rodákem z Columbusu a vrací se domů. Columbus přidal ještě třetí kolo draftu.

Pokud se Dubois dostane do formy z předchozích sezón, tak bude opravdu velkým přínosem jako centr pro hru Winnipegu. Columbus se zbavil hráče, který za jejich organizaci nechce hrát a raduje se ze zisku jednoho z nejlepších střelců v lize. Po sezóně mu ale končí smlouva...

Každopádně Laine letos odehrál jedno utkání, ve kterém dal hned dvě branky a přidal ještě jednu asistenci. Zlepší se i přesilové hry Blue Jackets a fanoušci celku z Ohia si mohou mnout ruce, tohle může jejich tým výrazně vylepšit.

Dalo by se říci, že oba hráči jsou nějakým způsobem vyrovnaní a každý má své přednosti jinde. Vše by mohl zvrátit Jack Roslovic, který odehrál v NHL dvě kompletní sezóny, ale přes třicet bodů se v základní části zatím nedostal. Domácí prostředí by mu ovšem mohlo vyhovovat.

Kdo si podle vás polepšil?

Shrnutí výměny:

Pierre-Luc Dubois (C, 23 let), 3. kolo draftu 2021 > Winnipeg

Patrik Laine (RW, LW, 22 let) , Jack Roslovic (23 let, C, RW) > Columbus

