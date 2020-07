Jakub Hromada: Tohle je 31 nejlepších hokejistů pro Vstupní draft NHL 2020

Vstupní draft NHL 2020 už zná svůj nový termín! National Hockey League koncem minulého týdne odhalila nejbližší plány a výběr mladíků se má uskutečnit 9. – 10. října. Tak doufejme, že nyní bude všechno v pořádku.

Už tři týdny jsme měli znát výsledky, místo toho si ještě tři měsíce počkáme. V čem alespoň máme jasno, jsou výsledky draftové loterie. I když vlastně ne tak docela.

Vedení NHL se rozhodlo uspořádat každoroční losování ještě před návratem ke skutečnému hokeji, tedy fáze číslo čtyři, která znamená začátek „play-in round“. Liga rozhodla o vlastnících druhé až osmé volby, o zbytku rozhodne další loterie, jež se uskuteční později. V ní se dozvíme držitele celkové první volby a ostatních zbývajících.

Kdo tedy půjde ze hry o Stanley Cup rychle z kola ven, může alespoň živit naději na zisk nejvyšší možné volby. Pro někoho pozoruhodné a zvláštní, pro všechny ovšem reálná záležitost.

Vstupní draft NHL 2020

Tohle je 31 nejlepších hokejistů pro Vstupní draft NHL 2020

→ žebříček Jakuba Hromady, redaktora NHL.cz

Loni se draftovalo takřka až od třetí pozice. První dvě místa byla předem jasná, i když stát se může cokoliv. Letos je to možná jiné, možná ne.

Jedničkou je Lafrenière. Pokud se tak nestane, celý svět bude šokován. Druhý? Svět je rozdělen na dva tábory. Ten první je přesvědčen o Kanaďanovi Byfieldovi, ten druhý o Němci Stützlem. Také má a prognóza kolegy Jiřího Sameše se liší.

Která volba ale nejvíce ovlivní letošní draft? Dle mého názoru je to vytáhnutí prvního obránce, tedy Jamieho Drysdalea. Los Angeles bylo horkým favoritem na jeho získání, ovšem loterie ho posunula na druhé místo. Stojí za to mladý Kanaďan?

Ačkoli není nikdy nic předem rozhodnuto, zdá se, že první desítka je dána. Může do ní promluvit nějaké překvapení, samozřejmě, ovšem kvalitou se zdá být prvních deset hráčů odděleno. Nazval bych výběr jako „devět plus jeden Sanderson“. Subjektivně ho do TOP 10 neřadím, ovšem nízká koncentrace obránců ho do ní dostane.

Velký pokles zažijí Američané, kteří mají pouze jednoho svěřence v prvním kole „jasného“. Pokud by se tak skutečně stalo, národ by zaznamenal pokles o osm hokejistů oproti minulému roku.

A jak na tom budou Češi? Vypadá to, že jedna vlaječka mezi 31 prvními bude úspěch.

1. ALEXIS LAFRENIÈRE – (Rimouski Océanic, QMJHL) – levé křídlo, CAN

→ narozen: 11. říjen 2001 • výška: 186 cm • váha: 87 kg • hůl: levá

Zhruba před třemi lety se začalo mluvit o draftu 2020, zhruba tři roky se mluví o nezpochybnitelné jedničce – Alexisi Lafrenièrovi. Ani v průběhu této sezóny se nemluvilo o možném sesazení. Lafrenière jde ve stopách Crosbyho ve stejném týmu a celý hokejový svět se těší, až naskočí příští rok do NHL.

2. QUINTON BYFIELD – (Sudbury Wolves, OHL) – centr, CAN

→ narozen: 19. srpen 2002 • výška: 194 cm • váha: 97 kg • hůl: levá

Podobně jako je Lafrenière jasně první, tak je i Byfield druhý. Alespoň tak to bylo 80 % sezóny. Co těch zbylých 20 %? Jednu část se objevil dokonce na místě prvním, jelikož se mnozí domnívají, že je to právě Byfield, který má z draftového ročníku největší potenciál. Druhá část ho pasuje na třetí příčku za Tima Stützleho, jenž oslnil diváky zejména na dvacítkách v Ostravě. Správná odpověď není, záleží na Los Angeles, koho upřednostní se svou volbou.

3. TIM STÜTZLE – (Adler Mannheim, DEL) – levé křídlo, GER

→ narozen: 15. leden 2002 • výška: 184 cm • váha: 85 kg • hůl: levá

Německý hokej vyprodukoval tři nesmírně kvalitní hráče ročníku 2002 a nejvyšší prapor z nich drží Tim Stützle. Pokud bude draftován hned za Lafrenièrem, stane se nejvýše draftovaným Němcem v historii a překoná Leona Draisaitla. Jeho jediným problémem je přehrávání situací. Stačí zjednodušit hru a je z něj precizní hráč.

4. JAMIE DRYSDALE – (Erie Otters, OHL) – obránce, CAN

→ narozen: 8. duben 2002 • výška: 180 cm • váha: 77 kg • hůl: pravá

Nejlepším dostupným obráncem je letos Jamie Drysdale. Sanderson sice během sezóny ukrajoval z mezery, ale rozdíl v kreativitě je stále obrovský. Drysdale se velmi zlepšil v defenzivních povinnostech, k tomu disponuje skvělým bruslením a přehledem.

5. LUCAS RAYMOND – (Frölunda HC, SHL) – levé křídlo, SWE

→ narozen: 28. březen 2002 • výška: 179 cm • váha: 75 kg • hůl: pravá

Velmi nedoceněný hráč, hlavně ze strany zámořských expertů. Trochu nechápavě se v prognózách propadá až na konec první desítky, za vše zřejmě může nepříliš oslnivá produktivita ve švédské lize. Hrát ale ve čtvrté formaci necelých deset minut na zápas? To se do statistik zapisuje těžko.

6. ANTON LUNDELL – (IFK Helsinky, Liiga) – centr, FIN

→ narozen: 3. říjen 2001 • výška: 185 cm • váha: 85 kg • hůl: levá

Zlaťák. Prý nemá vysoký ofenzivní potenciál, proto je řazen až do druhé desítky. V 17 letech zaznamenal v nejvyšší mužské finské lize 19 bodů v 38 zápasech, letos 28 ve 44. Bohužel ho z účasti na MS juniorů vyřadilo zranění. Lundell je nejzodpovědnější útočník ve hře dozadu, je to skvělý two-way hráč a tým s jeho vybráním nemůže udělat chybu.

7. MARCO ROSSI – (Ottawa 67's, OHL) – centr, AUT

→ narozen: 23. září 2001 • výška: 176 cm • váha: 81 kg • hůl: levá

Stejně tak i Rossi umí hrát na obou koncích kluziště, z jeho hry přímo srší sebevědomí, jen musí ještě trochu zapracovat na bruslení a hře tělem. Nazval bych ho opakem Byfielda, a to hlavně ve dvou věcech. Tou první je stavba těla, Rossi je skoro o 20 centimetrů menší. Ta druhá, více hokejovější, je naplněný potenciál. Zatímco Byfield je jako první stránka v knize, která vás namlsá a nemůžete se dočkat, až budete moct otočit na další list, tak Rossi je ve své knize v poslední kapitole. Alespoň taková může být realita, snad se pletu.

8. ALEXANDER HOLTZ – (Djurgårdens IF, SHL) – pravé křídlo, SWE

→ narozen: 23. leden 2002 • výška: 182 cm • váha: 83 kg • hůl: pravá

Zadina, Caufield, letos je to Holtz, jenž je veden jako nejlepší střelec. A právem. Pouze dva hráči v jeho věku v historii dokázali nastřílet v průměru na zápas více branek v SHL než on. Markus Naslund a Peter Forsberg, to už něco musí znamenat. Občas posílá puky na bránu až moc často a přidání rozhledu a kreativity by nebylo na škodu.

9. COLE PERFETTI – (Saginaw Spirit, OHL) – centr, CAN

→ narozen: 1. leden 2002 • výška: 177 cm • váha: 84 kg • hůl: levá

Perfetti byl loni takřka totožný hráč jako Holtz, ale jako by najednou otočil o 180 stupňů a stal se z něj tvůrce hry. A OHL na to nebyla připravena. Byl věhlasný střelec a často byl při střeleckých pokusech zdvojován, někdy i ztrojován. V těchto momentech se vždy uvolnil minimálně jeden jeho spoluhráč a místo toho, aby puk bezhlavě poslal na bránu, v klidu a s přehledem nahrál volnému spoluhráči do střelecké příležitosti. Ovšem na střílení gólů nezanevřel, jako loni jich vstřelil 37, ovšem ze stejného počtu nahrávek se dostal na neuvěřitelných 74.

10. CONNOR ZARY – (Kamloops Blazers, WHL) – centr, CAN

→ narozen: 25. září 2001 • výška: 183 cm • váha: 82 kg • hůl: levá

Horší Lundell, tak bych nazval Zaryho. I u něj je kritizován potenciál směrem dopředu, rezervy má i v bruslení, především v mobilitě. Co ho ale naopak zdobí, je cílevědomost, vůdčí osobnost a v neposlední řadě zodpovědnost. Tou disponuje jak v útočné, tak obranné fázi hry.

11. SETH JARVIS – (Portland Winterhawks, WHL) – centr, CAN

→ narozen: 1. únor 2002 • výška: 178 cm • váha: 78 kg • hůl: pravá

Buď, anebo. Vždycky je vysoko draftován minimálně jeden hráč, který nikdy nenaplní svůj potenciál. Kdybych si měl vsadit na někoho tento rok, byl by to Jarvis. Doufám, že se ale mýlím. V juniorce je skvělý, snad svůj um převede i mezi dospělé. Jeho ruce jsou jedny z nejrychlejších na draftu, má navíc přesnou střelu a snaží se zlepšovat i v obraně. Mohl by být rychlejší a důraznější, ale to při jeho parametrech není snadné. Ovšem má až moc společného s Nicem Petanem, který mi neustále leze do hlavy při jménu Jarvis. Právě proto se bojím toho, jak zvládne přechod do NHL.

12. DYLAN HOLLOWAY – (University of Wisconsin, BIG10) – centr, CAN

→ narozen: 23. září 2001 • výška: 183 cm • váha: 87 kg • hůl: levá

Naopak u koho se nebojím, že naplní svůj potenciál, je Dylan Holloway. Ten již letos dostal možnost hrát univerzitní ligu ve Wisconsinu vedle jmen jako Turcotte či Caufield a přestože se od něj čekalo trochu více, má jednu charakteristickou dovednost, která má velké uplatnění v NHL. Podobně jako Brady Tkachuk se neustále motá okolo brány a je vždy připraven dorážet. Pokud zapracuje na produktivitě a efektivitě v zakončení, vyroste z něj skvělý druhý centr.

13. DAWSON MERCER – (Chicoutimi Saguenéens, QMJHL) – centr, CAN

→ narozen: 27. říjen 2001 • výška: 183 cm • váha: 81 kg • hůl: pravá

Jako osmnáctiletý si zahrál na šampionátu dvacítek, navíc v dresu Kanady, která je vždy nabitá těmi největšími talenty. Je velmi produktivní, výborně bruslí. Den a noc? To je jeho hra s pukem a bez puku. Zatímco s kotoučem na holi je většinou nejnebezpečnější hráč na ledě, hra bez něj ho sráží, a to bohužel ve všech pásmech.

14. JAKE SANDERSON – (USA U-18, NTDP) – obránce, USA

→ narozen: 8. červenec 2002 • výška: 186 cm • váha: 84 kg • hůl: levá

Budu ostrý. Zatímco jsou Raymond, Lundell a třeba Myšák velmi podceňovaní, především v Americe, Sanderson je naopak nejvíce přeceňovaný hráč draftu. Kvality má, o tom žádná, ale defenzivní postavení ve vlastním obranném pásmu a také ofenzivní potenciál nejsou mezi těmi nejlepšími. Musí zapracovat také na rozhodování. Co si zamane, do toho jde po hlavě, a ne vždy je to ta správná možnost. Přechod ze svého pásma do soupeřového, ať už s pukem na holi, nebo přihrávkou, má fantastický.

15. JAN MYŠÁK – (Hamilton Bulldogs, OHL) – centr, CZE

→ narozen: 24. červen 2002 • výška: 182 cm • váha: 82 kg • hůl: levá

České želízko v ohni zřejmě tak vysoko vybráno nebude, nicméně kvalitou na to má. Má mezery v bruslení do stran, změny směru nejsou zrovna nejelegantnější. Pokud jde ale o přehled ve hře a práci s kotoučem, tam patří Myšák mezi nejužší špičku. Navíc mu velmi pomohl přechod do Hamiltonu, kde byl mnohem více na očích.

16. NOEL GUNLER – (Luleå HF, SHL) – pravé křídlo, SWE

→ narozen: 7. říjen 2001 • výška: 187 cm • váha: 79 kg • hůl: pravá

17. JAROSLAV ASKAROV – (SKA-Něva Petrohrad, VHL) – gólman, RUS

→ narozen: 16. červen 2002 • výška: 190 cm • váha: 80 kg • lapačka: pravá

18. JACOB PERREAULT – (Sarnia Sting, OHL) – pravé křídlo, CAN

→ narozen: 15. duben 2002 • výška: 180 cm • váha: 90 kg • hůl: pravá

19. BRADEN SCHNEIDER – (Brandon Wheat Kings, WHL) – obránce, CAN

→ narozen: 20. září 2001 • výška: 187 cm • váha: 95 kg • hůl: pravá

20. RODION AMIROV – (Salavat Julajev Ufa, KHL) – levé křídlo, RUS

→ narozen: 2. říjen 2001 • výška: 183 cm • váha: 76 kg • hůl: levá

21. MARAT KHUSNUTDINOV – (SKA-1946 St. Petersburg, MHL) – centr, RUS

→ narozen: 17. červenec 2002 • výška: 176 cm • váha: 75 kg • hůl: levá

22. LUKAS REICHEL – (Eisbären Berlin, DEL) – levé křídlo, GER

→ narozen: 17. květen 2002 • výška: 183 cm • váha: 78 kg • hůl: levá

23. JACK QUINN – (Ottawa 67's, OHL) – pravé křídlo, CAN

→ narozen: 19. září 2001 • výška: 180 cm • váha: 80 kg • hůl: pravá

24. LUKAS CORMIER – (Charlottetown Islanders, QMJHL) – obránce, CAN

→ narozen: 27. března 2002 • výška: 178 cm • váha: 81 kg • hůl: pravá

25. JOHN-JASON PETERKA – (EHC München, DEL) – pravé křídlo, GER

→ narozen: 14. leden 2002 • výška: 180 cm • váha: 87 kg • hůl: levá

26. EMIL ANDRAE – (HV71 Jr., SuperElit) – obránce, SWE

→ narozen: 23. únor 2002 • výška: 175 cm • váha: 83 kg • hůl: levá

27. MAVRIK BOURQUE – (Shawinigan Cataractes, QMJHL) – centr, CAN

→ narozen: 8. leden 2002 • výška: 178 cm • váha: 75 kg • hůl: pravá

28. RONI HIRVONEN – (Ässät Pori, Liiga) – centr, FIN

→ narozen: 10. leden 2002 • výška: 176 cm • váha: 74 kg • hůl: levá

29. TOPI NIEMELÄ – (Kärpät Oulu, Liiga) – obránce, FIN

→ narozen: 25. březen 2002 • výška: 182 cm • váha: 74 kg • hůl: pravá

29. HELGE GRANS – (Malmö Redhawks, SHL) – obránce, SWE

→ narozen: 10. květen 2002 • výška: 190 cm • váha: 87 kg • hůl: pravá

31. WILLIAM WALLINDER – (MODO Hockey Jr., SuperElit) – obránce, SWE

→ narozen: 28. červenec 2002 • výška: 193 cm • váha: 87 kg • hůl: levá

Stojí za zmínku (podle abecedy): Justin Barron, O – Brendan Brisson, C – Hendrix Lapierre, C – Ryan O’Rourke, O – Kasper Simontaival, PK

