Jsem zcela připraven chytat v NHL, tvrdí Lindgren odhodlaně

Brankářská situace v Montrealu je již několik let problémová. Price je jasnou jedničkou, ovšem četná zranění způsobují v brankovišti Habs trable. Přestože mají Canadiens vycházející hvězdu Primeaua a nedávno podepsali z KHL nadějného Demčenka, je to Lindgren, který se pasuje do role dvojky.

„Jsem stoprocentně připraven na stálé působení v NHL,“ prohlásil Lindgren během rozhovoru s týmovým reportérem. „Vím to, a klidně se na to můžete zeptat mých spoluhráčů. Jsem dobrý týmový hráč a mohu svému týmu pomoct vyhrát, kdykoliv jsem v bráně. Tvrdě makám, věřím si a cítím se připraven.“

Otázkou ale zůstává, zdali mu věří i vedení organizace. V předchozích letech byl spíše průměrným brankářem v AHL, jestli vůbec. Roli brankářské dvojky převzal v polovině prosince od Keitha Kinkaida, ovšem do branky se dostal pouze v šesti případech. Od té doby chytal Carey Price všech 33 zbývajících zápasů, v únoru dokonce nastoupil jedenáctkrát v řadě.

Po dobu těchto šesti zápasů pochytal pouze 88,8 % střel a průměrně inkasoval 3,33 branek na utkání. Jen dvě z nich dotáhl do vítězného konce. Zatímco Kinkaid si na nízké vytížení stěžoval, Lindgren se s touto rolí pokorně spokojil.

„Jak jistě víte, Carey Price je nejlepší gólman ligy. Když je zdravý, chcete, aby chytal,“ řekl. „Dává týmu šanci vyhrát každý zápas, mou úlohou bylo tvrdě pracovat na tréninku a v případě nutnosti být připraven. Hodně jsem se toho od Careyho a našeho trenéra brankářů, Stéphaneho Waitea, naučil. Ani jsem se nesoustředil na to, že moc nechytám, spíše se chci zlepšovat každý den díky tréninkům.“

Do konce základní části zbývá 11 zápasů, každým dnem se ale šance na její dohrání snižuje. Lindgren v to ale doufá, stejně, jako že si letos ještě zachytá. A jelikož je Montreal takřka ze hry o play-off, mohl by se do branky dostat častěji.

V roce 2018 se zdálo, že se Lindgren skutečně stane týmovou dvojkou. Podepsal pro tým velmi výhodnou smlouvu na tři roky s platem 750 000 dolarů ročně. Ovšem na poslední chvíli Canadiens přivedli Anttiho Niemiho a Lindgren v sezóně odchytal jeden jediný zápas – tehdy v nájezdech pomohl k výhře nad Torontem 6:5.

Příští sezóna je pro Lindgrena poslední v rámci platného kontraktu. Je jedním ze tří kandidátů na pozici dvojky v NHL. Primeau bude nejspíše plnit roli jedničky v Lavalu, protože je pro tým prioritou, aby chytal hodně zápasů. Na jeden rok se upsal také Vasilij Demčenko, který v Rusku podával vcelku stabilní výkony, přestože nepůsobil v zrovna nejlepších týmech ligy.

