Kariéra legendy v ohrožení? Toews je nemocný, návrat v nedohlednu

Jonathan Toews, kapitán dynastie Chicaga a vítěz tří Stanley Cupů, se tréninkového kempu Blackhawks nezúčastní. Chybět určitě bude i na startu sezony.

„Během pauzy mám příznaky, kvůli kterým se cítím vyčerpaný a letargický," prohlásil Toews pro web nhl.com. „Aktuálně to řeším s doktory, abych lépe pochopil můj stav."

„Dokud nebude moje zdraví zpátky ve stavu, abych mohl hrát na nejvyšší úrovni, nepřipojím se k týmu. Nemám zatím časový plán, kdy se vrátím," dodal Captain Serious.

„Jsem z toho zklamaný, ale nebylo by fér vůči mně i spoluhráčům, abych se pokoušel hrát v tomhle stavu. Udělám ale vše proto, abych se mohl vrátit ke hře, kterou miluju," hlásí Toews.

Pro celou NHL je to obrovská rána. Pochopitelně hlavně pro Blackhawks, kterým navíc bude až pět měsíců chybět jiný centr Kirby Dach.

Bez Toewse a Dacha se sen o play off rozplývá. Chicago zřejmě čeká hodně těžká sezona.

„Jonathanovo zdraví je naší nejvyšší prioritou. Poskytneme mu všechny nezbytné možnosti k tomu, aby se mohl vrátit k hokeji," avizuje generální manažer Stan Bowman.

„Víme, jak strašně rád by zase chtěl hrát, ale zatím nemáme termín, do kterého by se měl vrátit," informuje Bowman.

Toewsovi je 32 let, s Chicagem má smlouvu ještě na tři sezony. Ročně si vydělává 10,5 milionu dolarů. I kdyby už se k hokeji nevrátil, je zřejmé, že jednou bude v Hokejové síni slávy.

Má tři Stanley Cupu, olympijské zlato, je mistrem světa mezi seniory i juniory, vyhrál World Cup. Z individuálních cen posbíral třeba Conn Smythe Trophy nebo Selke Trophy.

Share on Google+