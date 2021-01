Kdo bude nabíjet Kubalíkovi? Toewse zastoupí talent, co skončil za McDavidem a Eichelem

Jeho kratičká kariéra chřadla. Mnozí nad ním předčasně zlomili hůl a začali o něm mluvit jako o draftovém propadáku. Ano, Dylan Strome u arizonských Kojotů tápal. Neprorazil. Dva roky stará výměna do Chicaga ovšem prostředního z hokejové bratrské trojice vzkřísila. Nastupoval se špičkovými borci, třeba s Patrickem Kanem nebo Alexem DeBrincatem. Sbíral body, konečně dokazoval, že i v NHL může vynikat. Teď čeká Stromea veliká výzva, má v první formaci Blackhawks zastoupit nemocného kapitána Jonathana Toewse.

V roce 2015 patřil k nejopěvovanějším talentům.

Skauti si všímali jeho přehledu, tvrdé střely i šikovných rukou. Nakonec se Strome stal trojkou draftu, během mimořádně silné volenky přišel na řadu hned po Connoru McDavidovi s Jackem Eichelem.

Už jen samotný fakt, že si ho Arizona vybrala hned za McDavidem a Eichelem, naložil na Stromeova záda ohromnou tíhu očekávání. Těžko se mohl měřit s dvěma "polobohy", o nichž se dlouho dopředu říkalo, že budou superhvězdami NHL.

Coyotes se od Stromea žádných gerojských výkonů nedočkali, během tří let mu ovšem dali prostor v necelé padesátce zápasů. "Nedostal jsem pořádnou šanci. Nálepka draftový propadák není fér," povídal kreativní centr, poté co se stěhoval do Chicaga.

U Černých jestřábů pak ke slovům přidal i činy. Hned v první sezoně sbíral téměř bod na zápas. Byť jeho hra měla rezervy, demonstroval, že v něm dříme solidní potenciál. Z nastoleného trendu neustoupil ani během zkráceného ročníku 2019/2020.

38 bodů za 58 zápasů bylo slušnou vizitkou, sluší se ovšem dodat, že určité bolístky (horší defenzíva, nedostatek síly, odolnosti a tvrdosti) v herním projevu zůstaly.

Teď je na čase, aby Strome povýšil své výkony na další úroveň. Aby předvedl, že má na to, aby pravidelně hrál v top six. Chicago, které mu tolik pomohlo a prospělo, potřebuje jeho pomoc.

Blackhawks přišli kvůli nemoci o letitého lídra Toewse. Ztratilo v něm mimo jiné vůdce první lajny.

Generální manažer Stan Bowman podepsal v neděli se Stromem dvouletou smlouvu celkem na šest milionů dolarů a před zámořskými novináři shrnul, co od třiadvacetiletého Kanaďana žádá.

"Věřím, že je Dylan připravený, aby ve své kariéře udělal další krok. Chceme, aby stavěl na tom, co ukázal během prvních dvou let u nás. Má elitní útočné instinkty a vnáší do našeho mužstva tvořivost a zručnost," pověděl Bowman.

"Jsem rád, že jsme se dohodli a že se Dylan připojí do našeho tréninkového kempu," dodal.

Stromeova role vzroste nejen díky Toewsově absenci, ale také s ohledem na zranění talentovaného Kirbyho Dacha. Trojka draftu 2019 bude chybět několik měsíců, poté co si při generálce na juniorský šampionát zlomila zápěstí.

Za těchto okolností Chicago lepšího středního útočníka než Stromea nemá. A tak očekávejte, že bude motorem první řady i elitního přesilovkového komanda. Mimo jiné bude zásobovat svými přihrávkami Dominika Kubalíka.

Kubalík se v barvách Blackhawks uvedl skvěle. Coby nováček se blýskl 30 brankami. Rád by takovou porci zopakoval, případně ještě vylepšil. Aby se to podařilo, bude pro něj klíčové sehrát se právě se Stromem.

I z tohoto důvodu je pro tradiční klub dobré, že Strome zbytečně nestávkoval a třetí den roku 2021 podepsal.

