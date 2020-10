Kroky Chicaga? Jsem v šoku, říká Toews

Chicago se po letošní sezoně vydalo cestou velkých změn. Dres Blackhawks už nebudou oblékat třeba Corey Crawford či Brandon Saad. Jinými slovy, Chicago omlazuje tým a nenápadně přechází k přestavbě. To se však vůbec nelíbí kapitánovi Blackhawks Jonathanu Toewsovi.

„Nikdo mi neřekl, že jdeme do přestavby,“ říkal Toews překvapeně pro The Athletic. „Tohle téma se mnou vůbec nebylo komunikováno. Je to pro mě velký šok, protože je to úplně jiný směr, než jaký jsem čekal.“

„Aby bylo jasno, chci vyhrávat. Co se od nás, lídrů týmu, každý rok čeká je, že na tréninkový kemp přijedeme maximálně připraveni a s očima upřenýma na play off a Stanley Cup, který pro naše fanoušky chceme zase získat.“

Tyto komentáře vešly na světlo světa poté, co se Crawford jako volný hráč dohodl na dvouleté smlouvě s New Jersey Devils. Kromě toho Chicago opustil také Brandon Saad, jenž byl vyměněn do Colorada.

„Je to smutné, velice mě to zklamalo,“ kroutil hlavou Toews. „Corey toho tomuto týmu tolik odevzdal. Myslel jsem si, že je dobře připravený ještě na další roky, kdy jsme mohli útočit na titul. Přesně takové byly i jeho myšlenkové pochody, takže není sporu o tom, že měl i schopnosti na to, aby nás na vrchol dostal.“

Avšak stalo se, co se stalo. Oba jsou pryč a Blackhawks se prostě musí dívat dopředu. I proto za Saada přišel Zadorov, aby vyztužil obranné řady, a hlavně aby obrana trochu omládla. To samé platí i o útoku, kde budou ještě více času dostávat například Alex DeBrincat nebo Dominik Kubalík.

V týmu navíc stále budou obě hlavní hvězdy. Samozřejmě mluvíme o Toewsovi a Patricku Kaneovi. Oba mají smlouvy až do roku 2023. A zvlášť Kane nevypadá, že by nějak zpomaloval, vždyť loňský ročník zakončil s 84 body.

A i kdyby kdokoliv z nich zpomaloval, z týmu by se nehnul, a to díky klauzuli o nevyměnitelnosti, která je součástí jejich smluv. Samotný Toews řekl, že i kdyby ho generální manažer Bowman požádal, aby se této klauzule vzdal, neudělal by to.

„Nejvíc mě štve, že se o tom se mnou nikdo nebavil,“ dodal Toews. „Všechno se to stalo z ničeho nic, takže moje odpověď by byla, že klauzuli neporuším. Chicago je můj domov. Chci tu zase vyhrávat.“

Share on Google+