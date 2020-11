Liga dál jedná o startu sezóny, která může být pro některé kluby zničující

NHL hraje tak trochu vabank. Bude včas k dispozici vakcína, která by v průběhu příští sezóny umožnila návrat fanoušků do arén? To v tuto chvíli nikdo neví. Přesto hokejová soutěž s návratem od podzimu nespěchá. Na rozdíl od NBA, která by se měla rozjet někdy ve druhé polovině prosince, pro NHL platí plánovaný termín začátku k 1. lednu.

Jinak zatím nelze potvrdit ani vyvrátit žádný z načrtnutých scénářů. Dlouho diskutovanou možností byla varianta čtyř vybraných lokalit, tzv. „hubů“, nakonec to se ovšem všichni kloní k tomu, aby se hrálo v domácích arénách. Důvodem je hlavně plnění smluv sponzorům, jejichž reklama má být vidět; jakkoli to zní s ohledem na prázdné arény zvláštně.

S určitostí se dočkáme přeskupení divizí, včetně jedné čistě kanadské, aby se minimalizovaly dopady opatření, vyplývajících z častého přechodu hranic. Jelikož i cestování uvnitř USA a Kanady bude spojeno s riziky, mělo by se hrát baseballovým způsobem, tzn. série dvou až tří zápasů mezi stejnými týmy. Cílem je co nejméně cestovat.

Začátku sezóny by měly předcházet dvoutýdenní přípravné kempy. Tím vzniká další problém, a to jsou Vánoce. Citlivé období, pro něž si hráči v minulosti vymohli delší volno (24.-26. prosince včetně), teď zřejmě nepůjde vnímat tak citlivě. Většina hokejistů by takto svátky s rodinou nestrávila. O nepřekonatelnou překážku zřejmě nepůjde, ale rozhodnuto ještě není.

Musíme se uskromnit. Ale kdo? A o kolik?

Úplně nejzajímavější bude ovšem finanční dopad. Původní plán odehrát sezónu celou i za cenu posunutí jejího konce hluboko do léta 2021, je podle všeho utopií. Přání americké televize NBC bude ukončit ročník nejpozději do poloviny července.

To znamená, že na plnou základní část o 82 utkáních můžeme zapomenout. Hovoří se o 48, 50, možná 70 zápasech. Což je další problém. Už tak krvácející soutěž, která přijde o obrovské peníze ze vstupného, vykrvácí na další frontě. Zabolí to nejen kluby, ale i hráče. Ovšem, jak se o ztráty podělit?

Donald Fehr odmítá za Hráčskou asociaci přepočítávat smlouvy k odehraným duelům, pakliže jich nebude plný počet. Což nebude. NHLPA a NHL se dohodly v létě na nové kolektivní smlouvě, tehdy ještě tvořené v naději „příští sezónu dáme celou“, na níž teď hráči mohou trvat.

Smlouva platí na šest let a hráče nutí jen k vyšším odvodům do zásobního účtu, tzv. escrow fondu. I kdyby nedostali zpět ani cent, 72% ročního platu mají garantováno. A to se ještě bavíme o hokejistech, kterým je plat běžným způsobem – ve čtrnáctidenních termínech – vyplácen.

V lize se nám totiž rozmohl takový nešvar. Vyplatit většinu ročního platu bonusem před startem sezóny a jen základní plat (base salary), často na zcela minoritní úrovni, doplatit běžným způsobem. Mistrem v tomto způsobu rozhazování je Kyle Dubas z Toronta, rychle se ale přidali další. NHL tedy nestihne celý ročník, který začne bez diváků. Některé kluby bezbřehou velkorysostí v podstatě vyvázaly své nejlepší hráče z escrow fondu.

Podle uznávaného newyorského novináře Larryho Brookse tři až pět majitelů nemá vůbec chuť do příštího ročníku vstoupit. Za takových okolností prý „nebudou schopni přežít“. Ekonomičtější jim přijde sezónu vůbec nezačínat. Liga hledá možnosti, jak hráče zapojit, aby nesli větší část ztrát.

Ti jsou momentálně rozptýleni po celém světě s různými možnostmi aktivně hrát nebo trénovat. Třeba v České republice mohli ještě nedávno hokejisté jen individuálně cvičit. Doma nebo venku. V halách nesměli ani trénovat.

Situace je složitá. Na to, že mají zhruba za měsíc začít kempy, čeká NHL a NHLPA ještě hodně práce a velmi nejistá budoucnost.

