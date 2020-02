Největší zážitek, zářil po výhře pod otevřeným nebem Martin Frk

Čtrnáct minut a čtyři sekundy odehrál český útočník Martin Frk ve výjimečném duelu pod otevřeným nebem. Rodák z Pelhřimova se po Stadium Series v Coloradu radoval, když jeho Kings porazili Avalanche 3:1.

„Ze začátku to bylo opatrnější, nikdo nechtěl dělat moc chyb, proto se hrálo více z obrany. Od druhé třetiny měly oba týmy šance, ve třetí to bylo o tom, že kdo udělá chybu, tak pravděpodobně prohraje. Měli jsme to štěstí, že jsme po vyhraném buly v poslední minutě skórovali. Je super, že jsme takový zápas vyhráli. Vážíme si toho!,“ řekl po skončení utkání šestadvacetiletý forvard.

„Pro fanoušky by asi bylo lepší, kdyby to bylo 1:1 a rozdali bychom si to v prodloužení či v samostatných nájezdech. Rozhodli jsme Stadium Series v poslední minutě, máme velikou radost,“ pokračoval.

Jak se vám hrálo ve dvou kilometrech vysoko?

„Bylo to těžší na dýchání, ale ve třetí třetině jsem si na to nějak zvykl. Byl to super zážitek, navíc jsme vyhráli. Věřím, že v tom budeme pokračovat.“

Jaké máte pocity po takovém utkání?

„Jsem rád, že tu mohu být, je to pro mě zážitek. Dostal jsem šanci ve výjimečném utkání, vážím si toho. Když k tomu připočtu, jak to měli zorganizované, tak na to nezapomenu.“

Odehrál jste takřka 15 minut… To potěší, že?

„Byl jsem rád, že mi trenér věří. Hrál jsem s dobrými hráči, to mi může pomoci. Měli jsme pár šancí, bohužel jsme je neproměnili a naopak jsme jeden gól dostali. Naše první lajna předvedla výborný výkon, jsme rádi, že jsme vyhráli.“

Jak na vás působilo počasí, jaká byla kvalita ledové plochy?

„Počasí bylo super, zima byla tak akorát. Nesněžilo nám, nepršelo, počasí tedy vyšlo parádně. Led byl v pohodě, nemůžeme si na nic stěžovat, až na řidší vzduch. Když jsme měli delší střídání, tak se člověk zavařil a cítil to.“

Prožil jste nejvýjimečnější zápas své kariéry?

„Stoprocentně! Přišlo hodně fanoušků, společně jsme si mohli užít výjimečný duel pod otevřeným nebem. Pro mě to byl jeden z top zápasů, co jsem kdy hrál. Jsem moc rád. Navíc jsme vyhráli, to je super!“

Jak jste si užíval předzápasovou show?

„Bylo to parádní! Když seskakovali parašutisté... líbil se mi také přelet stíhaček. Super zážitek, nemohu říci nic špatného! Z celé akce jsem měl dobrý pocit. Přiznávám, že i trochu běhal mráz po zádech.“

Stihl jste pozorovat při střídáních věci kolem?

„Když jsem přišel na střídačku, tak jsem se díval, kolik přišlo fanoušků. Bylo zvláštní, že nebyli hned u ledové plochy jako v halách. Bylo to parádní, zázemí bylo nádherné.“

V čem byla jednotlivá střídání jiná oproti halám?

„Nebyla zase taková zima, jako bývá v jiných venkovních utkáních. Po pár rychlých střídáních se tělo zahřeje. Nepřišlo mi, že by tělo dostávalo více zabrat. Bylo to spíše o tom nepřetahovat, abychom stačili s dechem.“

