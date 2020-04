New York Islanders a shrnutí sezóny 2019-20: Skvělý začátek, poté přišel propad

New York Islanders byli v této sezóně týmem dvou tváří. Klub, který své domácí zápasy rozprostřil do dvou arén (Barclays Center a Nassau Colliseum), zatímco pokračuje výstavba nového stánku Islanders v Belmont Parku, vstoupil do ročníku 2019/20 skvěle, poté ale parta Barryho Trotze začala uhasínat.

V prvním kole loňského play-off Islanders senzačně vyřadili Pittsburgh 4:0 na zápasy, v kole druhém však stejně snadno podlehli Carolině. Letos chtěl newyorský celek udělat další krok vpřed.

Lou Lamoriello ale musel v létě řešit podstatný problém: hrdina minulého ročníku Robin Lehner totiž jako volný hráč podepsal s Chicagem, a generální manažer Islanders tak musel sehnat Thomasi Greissovi parťáka. Povedlo se, Islanders záhy podepsali Semjona Varlamova a tento podpis se jim zatím vyplácí.

Rodák ze Samary vytvořil s urostlým Němcem vyrovnanou dvojici. Varlamov vychytal 19 vítězství, zatímco Greiss 16, oba ale měli prakticky totožnou úspěšnost zákroků: jednatřicetiletý Rus byl v tomto ohledu jen o desetinu procenta lepší.

Přepisování klubových rekordů

V brankovišti problém rozhodně nebyl. A zprvu to šlapalo i celému týmu: Isles sice zvítězili jen jednou z úvodních čtyř zápasů, poté ale nastartovali sérii 16 zápasů bez porážky se skvostnou bilancí 15-0-1. To je nový klubový rekord! Fanoušci byli v euforii, místní média jakbysmet: "Od příchodu Lamoriella a Trotze opět vyhráváme. Dobré časy jsou zpátky," hlásal koncem října blog Eye on Isles.

Prakticky od konce této úctihodné šňůry ale Islanders zapadli do průměru ligy, možná ještě níže. V natřískané Metropolitní divizi se družina Barryho Trotze postupně propadla na šesté místo, před modro-oranžové se v tabulce dostali Philadelphia Flyers, Carolina Hurricanes i Columbus Blue Jackets.

Lou Lamoriello ale svému týmu i nadále věřil, a tak se před uzávěrkou výměn rozhodl obětovat cenné volby v draftu za okamžitou pomoc. Nejprve přišel z New Jersey jeho starý známý Andy Greene, za něhož Islanders obětovali volbu v druhém kole draftu. Kardinálním úlovkem newyorského klubu se o týden později stal Jean-Gabriel Pageau z Ottawy, který Lamoriella stál tři volby v draftu včetně jedné v prvním a jedné ve druhém kole.

Pageau prakticky ihned poté podepsal s klubem šestiletou smlouvu na 30 milionů dolarů, v měřítku této sezóny se ale Lamoriellovi tento krok nepovedl: produktivní centr na Long Islandu pohasl a v sedmi odehraných zápasech si připsal jen dva kanadské body.

Suma sumárum

New York Islanders jsou stále na rozcestí. Svěřenci Barryho Trotze patří do lepší poloviny NHL, kromě vítězné série na začátku sezóny ale své fanoušky letos příliš nepotěšili. Stále je tlačí bota v útoku, kromě Mathewa Barzala (19+41) a Brocka Nelsona (26+28) nemá klub ve svém kádru rozdílové hráče.

Kdyby se tato sezóna ještě měla rozjet, na úspěch Islanders v play-off (pokud by do něj vůbec byli nasazeni, v tuto chvíli jsou ve Východní konferenci na první nepostupové příčce) bych si rozhodně nevsadil. Trotze i Lamoriella ještě čeká hodně práce.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 35-23-10, 80 bodů

Postavení v tabulce: 14. místo v National Hockey League

Vstřelené branky: 192 ... 23. místo

Obdržené branky: 193 ... 8. místo

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Mathew Barzal (C)... 60 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Brock Nelson (C) ... 26 gólů

Nejvíc výher: Semjon Varlamov (G) ... 19 výher

Nejlepší úspěšnost: Semjon Varlamov (G) ... %ús 91.4

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

-

