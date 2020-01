NHL v číslech: Voráček pod častou kritikou fanoušků. Přitom zažívá velmi dobrý ročník

Jestliže zmiňujeme v nadpise fanoušky, myslíme pak především ty české. Ve většině příspěvků fanoušků na sociálních sítích se dočtete názory o tom, že Voráček je letos opravdu špatný, Flyers by jej měli vyměnit do jiného celku, s jeho smlouvou by ho ale přeci nikdo nechtěl. Je skutečně ovšem tak špatný? Není.

Jakub Voráček útočník, 30 let NHL 2019-2020 Z 50 G 10 A 28 B 38

Jak už je u nás zvykem, je to takové typické kritizovat naše nejlepší sportovce z pohodlí domova na základě toho, že se podíváme na kanadské body v případě hokejistů a následně si uděláme obrázek o tom, jak daný hráč vlastně hraje. Přitom jde často i o borce, kteří v zámoří dělají stále skvělé jméno našemu malému státu, těch hokejistů už tam bohužel nemáme tolik jako dříve, ale přesto si jich někteří fanoušci stále necení tak, jak by měli. Jakub Voráček je toho zářným příkladem.

Tady jsme vytáhli pár příspěvků od nejmenovaných fanoušků, kteří se vyjadřovali k letošním výkonům českého útočníka v dresu Flyers.

Dominance při hře 5 proti 5

Jakub Voráček letos zatím nasbíral 38 bodů v 50 utkáních, podnadpis se tedy vzhledem k jeho produktivitě může zdát zvláštní. Věřte, nebo ne, ale skutečně není nijak zavádějící.

Nebo je? Vidíte přeci, že výše uvedená čísla nejsou nijak extra dominantní. V rámci svého týmu nijak také nevyčnívá, když ve většině pokročilejších statistikách mu patří až desátá příčka.

Budeme s vámi souhlasit, pokud si skutečně myslíte na základě dosavadních statistik, že to neodpovídá zrovna výborným výkonům.

Ovšem i přesto je důležité zmínit, že stále vykazuje pozitivní čísla, což znamená jediné - Voráček má pozitivní vliv na své parťáky.

* Vysvětlivka: Statistika 'RelTM' není stejná jako 'Rel', která byla užívána v předchozích článcích NHL v číslech. Na rozdíl od relativní statistiky, která se zaměřuje pouze na porovnání výkonu se sledovaným hráčem na ledě a bez něj, bere statistika 'RelTM' do úvahy i odehraný čas daného hráče se všemi spoluhráči a porovnání jejich výkonů s naším sledovaným hráčem pokud jsou na ledě bez něj. 'RelTM' tak mnohem lépe vystihuje vliv sledovaného hráče.

Voráčkova síla ovšem tkví jinde. V produktivitě. A i když úplně se neztotožňujeme se ztarým známým pořekadlem, respektive nevidíme tuto hru tak jednoduše: ,,Hokej se ale hraje na góly.“, tak kus pravdy na tom přeci stále je. Ještě žádný trenér nedal přednost hráči s pozitivními čísly v podrobnějších statistikách a nasbíranými 30 body za sezonu před hokejistou s 60 body a negativním vlivem na své spoluhráče.

Jakub Voráček zatím zažívá nejlepší individuální ročník při hře 5 proti 5. Ještě v žádné sezoně se mu nepodařilo sbírat 2,17 bodů na 60 minut hry. Se 24 body získaných v této situaci je třetím nejproduktivnějším hráčem Flyers, zatímco v primárních asistencích (9) mu patří první místo.

Pro porovnání: v sezoně 2017/18, kdy Voráček zaznamenal životních 85 bodů, nasbíral při hře pět proti pěti 1,94 bodů za 60 minut hry.

Voráček má pozitivní vliv na své parťáky.

Podstatný je také rozdíl ve střelených a inkasovaných brankách Letců s českým hokejistou na ledě při hře 5 proti 5. Kladný jedenáctigólový rozdíl je totiž vskutku nemalé číslo. Jistě, mají také na to vliv Voráčkovy minuty se Seanem Couturierem, který je v současné době zaslouženým favoritem na zisk Frank J. Selke Trophy, ale aby formace fungovala jako celek, je potřeba v ní mít správné dílky. Jeden hráč nikdy sám nic neuhraje.

Problémem jsou přesilovky

Philadelphia Flyers nezažívá vůbec špatný ročník. Má nasbíráno už 60 bodů a snad v každé jiné sezoně by to znamenalo pohodlné umístění na přičkách zaručující postup do vyřazovacích bojů, ovšem letos je Metropolitní divize tak nadupaná, že to Letcům stačí pouze na 9. místo v konferenci.

Na vině jsou ale také přesilové hry. Ty dostal v létě na starost nově Michel Therrien, který se rozhodl z naprosto nepochopitelných důvodů přemístit Girouxa z jeho primární pozice na levém kruhu na druhou stranu. A víte, kdo nasbíral nejvíce bodů na přesilovce od září 2012 do léta 2019? Ano, Claude Giroux. To je jak kdybyste dostali na starost přesilové hry u Capitals a přemístili Ovečkina z jeho místa na druhé (stejně jako se to stalo Girouxovi). Jestli pro to ale máte nějaké pochopení, máte náš obdiv.

Jakub Voráček zatím zažívá nejlepší individuální ročník při hře 5 proti 5. Ještě v žádné sezoně se mu nepodařilo sbírat 2,17 bodů na 60 minut hry.

Voráčkova pozice pak byla právě na pravé straně, kde si český hokejista nevedl vůbec špatně. V předešlých sedmi ročnících sbíral v početní výhodě okolo 0,33 bodů na zápas. Letos je to pouze 0,22. To na konci sezony může znamenat rozdíl až deseti bodů.

Elitní křídlo

Kritika sportovců je samozřejmě běžná a nedílnou součásti jakéhokoliv druhu sportu, ovšem u Jakuba Voráčka jaksi bývá několikrát až přehnaná.

Kladenský odchovanec byl nejproduktivnějším hráčem dekády mezi všemi českými hokejisty a od sezony 2012/13, kdy se stal křídlem číslo jedna v pensylvánském klubu, se drží mezi patnácti nejproduktivnějšími hráči NHL.

Všeobecně už léta platí za jednoho z nejlepších nahrávačů v lize, vyniká s pukem na hokejce ve střední i ofenzivní třetině kluziště, je vynikající ve vstupech do útočné zóny, výborný v pokrytí puku, ve kterém byl už několikrát přirovnáván k Jágrovi, s Girouxem pravidelně tvořil jednu z nejlepších dvojic na přesilových hrách a častokrát si jeho přínosu pro tým a dobrému vlivu na své spoluhráče všimli i trenéři Letců, když jej zkoušeli s bodově slabšími spoluhráči, aby je právě Voráček pozvednul.

V létě oslavil už své 30. narozeniny, člověk by si tedy pomyslel, že jeho výkony zřejmě budou už jen klesat, ovšem, jak jsme si dokázali, Jakub Voráček zažívá velmi dobrý ročník a při hře pět proti pěti si zatím nikdy dosud nevedl lépe než letos.

Jeho body jsou navíc zkreslené špatným vstupem do sezony, který avšak už je pryč. Například v posledních 28 duelech nasbíral hned 25 bodů, pokud by tento trend držel po celý ročník, měl by jich na konci 73. A to i s těmi špatnými přesilovkami, které mají značný vliv i na nižší produktivitu u Girouxa, van Riemsdyka či Gostisbeherea.

Jistě, podívat se na jeho plat, kanadské body a udělat si hodnocení je skutečně lehké. Ale je to velmi krátkozraké, špatné a ve velkém případě jsou tyto závěry skutečně mylné. Ve výkonech hráčů hraje roli hned několik dalších důležitých faktorů, kterých je třeba si také všímat.

Závěrem stručně a jasně: Jakub Voráček je 15. nejproduktivnějším hráčem celé NHL od září 2012, což už rozhodně něco znamená, byl nejproduktivnějším Čechem uplynulé dekády, už několik sezon patří mezi nejlepší pravá křídla na světě, letos hraje skutečně velmi dobrý hokej a většinou, když mohl, tak doletěl pomoci české reprezentaci na Mistrovství světa. Máme skutečně tolik dalších dobrých či snad lepších hráčů, že máme zapotřebí kritizovat jednoho z našich nejlepších hokejistů, a to jenom protože nevidíme v jeho statistikách bod na zápas?

* Všechny statistiky jsou k 25. 1. 2020.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+