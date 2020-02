Pavlu Francouzovi se show líbila, radost kalily prohra a zranění kolegy

První dvě třetiny utkání pod otevřeným nebem sledoval brankář Pavel Francouz ze střídačky, po odstoupení Philippa Grubauera zamířil ve 43. minutě duelu mezi Avalanche a Kings do brány. Pochytal šest střel, na tu v čase 59:05 z hole Tylera Toffoliho nestačil. Jeho Colorado prohrálo 1:3.

„Nepodařilo se nám vyhrát, mám smíšené pocity. Šel jsem do brány ve třetí třetině poté, co se zranil můj kolega. Snažil jsem si to naplno užít, byl to jeden z mých největších hokejových zážitků,“ nechal se slyšet český brankář po skončení utkání na Falcon Stadium.

„Byl to takový hodně zajímavý, nevšední večer. Hráli jsme pod otevřeným nebem, byla to obrovská show. Přišlo mnoho lidí, zápas jsem si užíval nejprve jako fanoušek… Nevím pořádně, co se s Philippem stalo, nemohl pokračovat ve hře, tak jsem šel do branky. Mám smíšené pocity. Na jednu stranu jsem šťastný, že jsem mohl naskočit do takového utkání, na druhou stranu mě mrzí okolnosti, že se zranil můj spoluhráč a že jsme prohráli,“ pokračoval.

Teplota ve 2000 metrech nad mořem nevystoupala nad nulu, s přibývajícím večerem se samozřejmě ochlazovalo. „Bylo těžké se dostat do utkání, člověk byl studenější než obvykle, nastoupil jsem přece jen až ve třetí třetině. Byl jsem hodně nabalený, potil jsem se jak blázen a hned jsem se do toho dostal. S přibývajícími zákroky jsem se cítil lépe a lépe,“ řekl Pavel Francouz.

První střela na něj letěla po půl minutě, pak se ale dlouho načekal na další pokus Králů. „Celý zápas toho moc neměli, spíše čekali na nějaké šance. Říkal jsem si, že budu pokračovat v tom, co měl Philipp Grubauer,“ uvedl.

Dlouho to vypadalo, že 43 574 fanoušků zhlédne prodloužení. Los Angeles nakonec získalo speciální duel na svou stranu, když 55 sekund před koncem základní hrací doby Tyler Toffoli prostřelil plzeňského rodáka, aby trefou do prázdné brány v čase 59:55 zkompletoval hattrick.

„Prohráli jsme vhazování, snažili jsme se zablokovat střelu. Bylo přede mnou mnoho hráčů a přes chumel lidí to proletělo. Bohužel mě to netrefilo,“ zalitoval český gólman.

„Celkově to byl velký zážitek. Měl jsem při úvodní show, když přistával voják s americkou vlajkou, i husí kůži. Trochu jsme od včera tušili, co se tady bude dít, měli to moc pěkně zorganizované. Naši fanoušci si zasloužili výhru, bohužel se nám to nepodařilo,“ zalitoval závěrem brankář Colorada.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+