PREVIEW: Litý boj Arizony s Preds nezná favorita, zvítězí kompaktnější obrana

Dva rozdílné příběhy, a přesto mnoho společných pojítek. V souboji mezi Nashvillem a Arizonou přijde řada na dva týmy, které rozhodně neprožily základní část ze svých nejsladších snů. Oba dávaly proklatě málo gólů, zato působily soustředěně na vlastní polovině kluziště. Na straně Nashvillu je možná více slavných jmen, jenže Arizona disponuje namlsaným kádrem, který na podobnou šanci čekal osm let. Tato série zřejmě gólové hody nenabídne, o urputnou řežbu od začátku do konce ale nebude nouze.

Základní část

Nashville Predators – 69 zápasů, 78 bodů, 35-26-8, úspěšnost získaných bodů: 56,5 %, skóre: 215:217, nejproduktivnější hráč: Roman Josi - 16+49

Preds se po této základní části „chlubí” vizitkou nejlépe umístěného týmu Západní konference s negativním skóre. Nashvillu hrubě nevyšla úvodní polovina sezony. Dlouhou dobu se dokonce zdálo, že by se nemusel po pěti úspěšných letech vůbec podívat do play off. Ještě v polovině ledna zaujímali Predators až 20. pozici ligové tabulky v rámci úspěšnosti získaných bodů (54,4 %).

Hlavní příčinou nezvyklého herního projevu byla zejména ofenzivní neschopnost. Nashville se po přerušení sezony stal jedním z pouhých dvou celků, jehož produktivitu ovládl obránce. Ve Washingtonu se nejúdernějším mužem stal ofenzivní zadák John Carlson, který si v životním roce vypracoval osmibodový náskok před Alexem Ovečkinem. U Preds byl rozdíl na čele tabulky ještě markantnější. Druhý hráč pořadí Filip Forsberg ztratil na švýcarského kapitána Romana Josiho, jenž v říjnu podškrábl osmileté prodloužení kontraktu, propastných 17 bodů.

Zároveň se švédský šikula stal s 21 góly nejčastěji skórujícím článkem sestavy. V porovnání s ligovou konkurencí ale ani tento počin nevyznívá přívětivě. Méně výkonného krále střelců ve své sestavě ukrýval jen Dallas, kde se o hubených 20 branek postaral Denis Gurjanov. Mimořádnou sezonu rozhodně neprožila ani akvizice z trhu s volnými hráči Matt Duchene či vůdce elitní pětky Preds Ryan Johansen.

Pozitiva se nacházela snad jen v defenzivě, díky které se zároveň smazal deficit na brankářském postu. Pekka Rinne ve svých 37 letech nepředváděl výkony, na které si u něj v Nashvillu zvykli. Naopak jeho krajan Juuse Saros stále nedokázal převzít plnou zodpovědnost za brankoviště klubu z města country. Není tak vůbec jednoznačné, kdo dostane přednost pro kvalifikační rundu.

VIDEO – Roman Josi je jedním ze tří uchazečů o Norris Trophy:





Arizona Coyotes – 70 zápasů, 74 bodů, 33-29-8, úspěšnost získaných bodů: 52,9 %, skóre: 195:187, nejproduktivnější hráč: Nick Schmaltz - 11+34

Paradoxní podobu skóre vzhledem k celkovému umístění má rovněž Arizona, jednoznačně nejhorší klub s kladným poměrem vstřelených a inkasovaných branek. Yotes dali ještě o 20 gólů méně než Predators, přesto si díky parádní obraně a ještě lepším gólmanům zvládli udržet po konci nedohrané základní části zelené hodnoty.

Ofenzivní výkony týmu se měly v této sezoně opírat o přítomnost Phila Kessela, který svým letním příchodem rozpoutal v pouštím klubu velký boom, a také někdejšího vítěze Hart Memorial Trophy Taylora Halla. Ten se k týmu přidal po nevydařeném startu v New Jersey, avšak v 35 zápasech se od něj čekalo určitě více než 27 bodových zápisů. Po sezoně navíc reálně hrozí, že by mohl sbalit kufry a jako volný hráč odejít bez náhrady. O podobě jeho nové smlouvy se nyní vedou bouřlivá jednání.

Přítomen jim nicméně nebude dnes už bývalý generální manažer John Chayka, jenž těsně před startem kvalifikačního kola složil svou funkci. Na hráče by tato změna neměla mít v této fázi sezony přímý dopad, podvědomě ale nezvyklou rošádu jistě vnímají.

Defenziva spoléhá na přesvědčivé výkony brankářů. Jak finský gólman Antti Raanta, tak jeho kolega Darcy Kuemper letos předváděli fenomenální show. Druhý jmenovaný se v úvodu sezony jasně řadil mezi hlavní kandidáty na Vezina Trophy, avšak po zranění v prosincovém zápase s Minnesotou musel dva měsíce pauzírovat a před koronavirovou pauzou stihl jen čtyři starty. Ani v případě Yotes tak boj o místo jedničky není předem rozhodnutý.

Vzájemné zápasy v této sezoně

Nashville – Arizona 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Arizona – Nashville 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Vzájemné partie z této sezony se datují do loňského kalendářního roku. Hned v říjnu se Arizona prezentovala na domácím ledě přesvědčivým výkonem a třikrát se jí povedlo využít početní převahu. Dvě branky si na své konto připsal Phil Kessel. Druhé utkání mělo vyrovnanější průběh, Preds svému soupeři oplatili dva měsíce starou porážku i díky dvěma bodům a vítězné trefě Romana Josiho. V obou zápasech byl platný zadák Yotes Alex Goligoski, který v celkovém součtu nastřádal tři asistence.

Česká a slovenská stopa

Do série nezasáhne žádný český ani slovenský hokejista.

Tip redaktora:

Nashville Predators vs. Arizona Coyotes 1:3

Výsledek této série se rozhodně může naklánět na obě strany, avšak Nashville nebyl v uplynulé základní části zdaleka tak dominantní, jak je u něj zvykem. Jeho hráči prožívali tak trochu syndrom vyhoření. Pakliže se jejich přístup v nejdůležitější části sezony výrazně nezmění, Arizona Predators tvrdě potrestá. Vždyť Coyotes si play off nezahráli od roku 2012, mnozí členové sestavy tuto zkušenost prožijí poprvé ve své kariéře a budou zcela oprávněně hladoví po úspěchu. Podobná šance se totiž nemusí jen tak opakovat. A přestože umístění po základní části favorizuje Predators, přítomnost Darcyho Kuempera může mít na konečný stav tohoto duelu zcela zásadní vliv. Pro Nashville by případná porážka znamenala kruté vystřízlivění a vedení by muselo začít uvažovat nad tím, které hráče má smysl v kádru nadále udržovat.

Share on Google+