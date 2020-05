Půl tisícovka vyprodaných zápasů. Bývalý prezident Blackhawks možná prodá zkušenosti ve fotbale

O vyhazovu bývalého prezidenta a výkonného ředitele Chicaga Blackhawks už jsme váš informovali. Pro mnohé byl překvapením. Úspěšných lidí se obvykle zaměstnavatelé nezbavují a za Johnem McDonoughem zůstala skvěle odvedená práce. Majitel Blackhawks chtěl ale změnu.

Šestašedesátiletý muž nezahořkl. S klubem se rozloučil v dobrém. „Rocky Wirtz mi dal úžasnou příležitost předsedat Chicagu Blackhawks dvanáct a půl roku. Byla to životní jízda,“ řekl.

McDonough nebyl úspěšný jen zde. Než nastoupil v Chicagu, odsloužil 25 let u baseballových Chicago Cubs. Oběma týmům pomohl vybudovat silnou fanouškovskou základnu. Lístky na Cubs se staly za jeho vlády nedostatkovým zbožím, a to přestože cena v čase rostla. Hawks mají za sebou šňůru 531 vyprodaných domácích utkání a jsou nejnavštěvovanějším klubem NHL.

Všechno je především McDonoughova zásluha.

A nejen to. Hawks vyhráli pod jeho rukama tři Stanley Cupy. Tomu už se dá říkat dynastie. Klub se začal daleko lépe chovat k bývalým hvězdám slavné organizace, které jsou od té doby k vidění na stadiónu, zatímco dřív se k nim nikdo neznal.

Nikoho asi nepřekvapí, když tenhle chlapík brzo najde práci jinde. A mohlo by to být ve fotbale. Po úspěšném hokejovém manažerovi pošilhává Joe Mansueto, finančník, miliardář a majitel fotbalových Chicago Fire. Míněn je fotbal v evropském formátu, jak ho známě od nás.

Fire nevyhráli zápas play off od roku 2009. Diváci nechodí. V Major League Soccer nebyl v roce 2019 hůř navštěvovaný tým. Hledá se cesta jak naplnit stadión pro 61 500 diváků. Mansueto by podle místního tisku rád využil příležitost, kterou mu dal svým rozhodnutím Rocky Wirtz. Je ochotný riskovat a je ochotný utrácet. Životem ošlehaná osobnost do managamentu by se mu hodila.

Bez ohledu na to, kam povedou McDonoughovy další kroky, na ten tucet let u Jestřábů nikdy nezapomene. „Budu jim navždy vděčný. Jsem hrdý na to, co jsme dokázali. Fanoušci Blackhawks jsou neuvěřitelně vášniví a loajální,“ dodal na rozloučenou s hokejovou štací.





