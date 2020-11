Reinhart o roční smlouvě: Dlouhé kontrakty ani neznám

Trávit na podzim čas někde jinde než na stadionech? Pro Sama Reinharta je to po deseti letech vítaná změna. Čas netráví na trénincích v Buffalu a Kootenay, kde hrál za juniory. V posledních měsících si užívá tepla domácího krbu ve Vancouveru. A s novou smlouvou v kapse.

„Je to bizarní situace,“ uznává Reinhart. „Je divné vidět, jak vypadá podzim ve Vancouveru. Řekl bych, že jsem to nezažil od svých patnácti. Trochu mě to zamotává, ale aspoň můžu trénovat a být při tom doma.“

Reinhart může trénovat s čistou myslí, na konci října se totiž domluvil s Buffalem na nové smlouvě. Ta je na rok a kanadský útočník si přijde na 5,2 milionů dolarů.

Sabres si nemohli dovolit žádné dlouhé kontrakty, jelikož platový strop se nepohnul ani o jediný cent, což Reinhart naprosto chápe.

„Je jasné, že každý by byl v současnosti radši, kdyby měl podepsanou dlouholetou smlouvu,“ uznal. „Bohužel to prostě někdy nejde. Nemám s tím problém. Ostatně, zatím jsem nikdy ani žádný dlouhý kontrakt nepodepsal.“

„Už jsem tady toho dokázal dost na to, aby si mě klub vážil. Chci tu zůstat co nejdéle, o tom není pochyb,“ odhalil své plány. „Jestli jsem ukázal všechno, co jsem mohl? Určitě ne. Nemyslím si, že by to o sobě mohl říct kdokoliv z týmu. Vždyť se podívejte na naše výsledky,“ narážel na neúspěšná léta.

K úspěchu by měly pomoct nové tváře, které Buffalo získalo. Ternem by měli být hlavně Taylor Hall s Ericem Staalem.

„Z jejich podpisů jsem nadšený,“ usmíval se Reinhart. „Jako hráč máte vždycky radost, když do vašeho týmu přijdou hráči takového kalibru.“

Na papíře vypadají Sabres mnohem lépe než loni, kdy jim předkolo play off uniklo o jediný bod. Podpisy, které Buffalo udělalo, by měly výrazně pomoci k první účasti ve vyřazovacích bojích od roku 2011.

„Je důležité se vždy poučit. Ať už jde o pozitivní či negativní zkušenosti,“ vysvětloval. „Čím víc let vám je, tím víc toho máte odehraného. A každý rok můžete čerpat z minulosti. Se spoluhráči tady už jsme zkušenější, navíc se podepsali dobří hráči. Moc se těším.“

Sam Reinhart za sebou nemá špatné sezony. V uplynulých ročnících postupně nasbíral 42, 47, 50 a 65 bodů. V uplynulé zkrácené sezoně se zastavil na 50 bodech z 69 utkání. Jestli ještě o něco vylepší poslední roky, nemusí se o velký kontrakt bát. Dostane ho v Buffalu, nebo jinde.

