Rošáda v brankovišti Vancouveru? Za vším hledej peníze

Jacob Markström ven, Braden Holtby dovnitř. Gólman na vrcholu s velmi solidními čísly za chlapíka, který je sice jen o rok starší, ale bojuje s poklesem výkonnosti.

Za vším jsou pochopitelně peníze.

S Markströmem panovala ve Vancouveru spokojenost. Dvakrát po sobě byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Canucks. Bohužel, třicetiletý Švéd žádal v kombinaci let a ročního příjmu víc, než mohl Vancouver dát. Víc, než dokázal pod napnutým platovým stropem najít.

Takže změna dresu. Markström míří k rivalovi z Calgary, kde se upsal na šest let za šest miliónů dolarů ročně. To bylo na Vancouver moc. Smlouva Flames je nejen lukrativnější, ale také delší, než nabízel domovský klub. Jim Benning tak operativně sehnal náhradu, za 8,6 mil. na dva roky přivedl Bradena Holtbyho z Washingtonu.

Což o to, Holtbymu je pořád jen 31 let, Dominik Hašek byl o dva roky starší, když pod olympijskými kruhy v Naganu přiváděl do mdlob Američany a Kanaďany. O rok později dotáhl Buffalo až do finále. V 37 letech ho s Detroitem poprvé vyhrál. Jenomže každý kulminuje jinak a Holtby minimálně tuto sezónu stagnoval.

Ve Vancouveru na to ale mají odpověď. Předně se očekává, že hlavní díl odpovědnosti postupně převezme čtyřiadvacetiletý Thatcher Demko, který se letos skvěle uvedl v play off. Pak tu hodně věří trenérovi brankářů Ianu Clarkovi, jenž právě Demkovi dost pomohl a očekává se od něj, že znovu rozfouká také výkonnostní oheň Holtbyho.

Sám gólman, vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře sezóny 2015-16, přiznal, že mu loňská sezóna nevyšla. „Minulý rok to bylo trochu trápení. Nedařilo se mi podle plánu,“ řekl. Novou motivaci si užívá. Sám si prý sehnal číslo na Demka, aby mu hned po podpisu zavolal. Těší se také na Clarka.

„Je to skvělá osobnost, naprosto týmový hráč, na spolupráci s Ianem se těší,“ potvrdil Benning, jenž ocenil zejména to, že se u něj nová tvář sama poptala na Demkův telefon. „Takový typ spoluhráče prostě je. Potřebujeme dva dobré gólmany,“ dodal.

Záložní a proti původní možnosti i levnější řešení. Tím byl především podpis Bradena Holtbyho. Zda to bude i řešení výsledkově úspěšné, ukáže nadcházející sezóna.

