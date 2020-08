SOUHRN: Golden Knights mají postup na dosah, uspěli také Bruins a Lightning

doplníme...

CAROLINA HURRICANES vs. BOSTON BRUINS

První kolo play-off • Sobota 15. srpna 2020, 18:00 SEČ • Scotiabank Arena, Toronto, ON

1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Stav série: 2–1 BOS

Bruins ve třetím zápase porazili Carolinu, ujali se vedení v sérii

Boston ve třetím zápase čtvrtfinále Východní konference porazil Hurricanes, ujal se tak znovu vedení v sérii. Slovenský brankář Jaroslav Halák předvedl celkem 29 úspěšných zákroků poté, co se Tuukka Rask rozhodl Bruins opustit.

Rask do zbytku play-off nezasáhne z rodinných důvodů, podruhé za sebou navíc týmu chyběl David Pastrňák. Velmi dobře si ale vedl český útočník David Krejčí, jenž měl dvě asistence.

Branky a nahrávky

47. Niederreiter PPG – 21. Coyle PPG (Marchand, Krejčí), 42. Kuraly SHG (Coyle, McAvoy), 60. Marchand ENG (Krejčí)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 39 | Přesilová hra: 1/5 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CAR) – prohra, 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94.7%, čas 57:47

Jaroslav Halák (BOS) – výhra, 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.7%, čas 59:52

Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CAR) – prohra, 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94.7%, čas 57:47

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:45

Jaroslav Halák (BOS) – výhra, 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.7%, čas 59:52

Zdeno Chára (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:02

Ondřej Kaše (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:41

David Krejčí (BOS) – 0+2, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:41

Tři hvězdy utkání

1. Charlie Coyle (BOS), 2. Brad Marchand (BOS), 3. David Krejčí (BOS)

→ Carolina Hurricanes vs. Boston Bruins – podrobná karta

ARIZONA COYOTES vs. COLORADO AVALANCHE

První kolo play-off • Sobota 15. srpna 2020, 21:00 SEČ • Rogers Place, Edmonton, AB

4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Stav série: 2–1 COL

Coyotes ve třetím zápase zdolali Colorado, získali první výhru v sérii

Arizona ve třetím zápase čtvrtfinále Západní konference zdolala Avalanche, získala tedy první výhru v sérii. Hrdinou duelu se stal brankář Darcy Kuemper, který předvedl celkem 49 úspěšných zákroků.

Povedené utkání ovšem zažil také útočník Derek Stepan, jenž v sedmé minutě otevřel skóre, měl čtyři střely na bránu, čtyři zablokované střely a na ledové ploše strávil 21 minut a 38 vteřin.

Branky a nahrávky

7. Stepan (Keller, Hall), 40. Richardson (Garland, Demers), 59. Hall ENG,

60. Crouse ENG (Söderberg, Demers) – 34. Burakovsky (Girard), 60. Rantanen (Makar, MacKinnon)

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 51 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (ARI) – výhra, 49 zákroků, 2 OG, úspěšnost 96.1%, čas 60:00

Pavel Francouz (COL) – prohra, 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90.5%, čas 57:45

Česká a slovenská stopa

Pavel Francouz (COL) – prohra, 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90.5%, čas 57:45

Tři hvězdy utkání

1. Darcy Kuemper (ARI), 2. Conor Garland (ARI), 3. Nathan MacKinnon (COL)

→ Arizona Coyotes vs. Colorado Avalanche – podrobná karta

COLUMBUS BLUE JACKETS vs. TAMPA BAY LIGHTNING

První kolo play-off • Neděle 16. srpna 2020, 01:30 SEČ • Scotiabank Arena, Toronto, ON

2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Stav série: 2–1 TBL

Lightning ve třetím zápase porazili Columbus, vedou v sérii

Tampa Bay ve třetím zápase čtvrtfinále Východní konference porazili Blue Jackets, znovu tak vede v sérii. Vítěznou trefu obstaral ve 39. minutě obránce Victor Hedman.

Branky a nahrávky

22. Nash (Nyquist), 42. Robinson (Nash, Wennberg) – 16. Killorn (Cirelli, Bogosian), 35. Point (McDonagh, Kučerov), 39. Hedman (Verhaeghe, Paquette)

Statistické okénko

Střely na bránu: 17 – 34 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – prohra, 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91.2%, čas 58:19

Andrej Vasilevskij (TBL) – výhra, 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88.2%, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:45

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:01

Tři hvězdy utkání

1. Victor Hedman (TBL), 2. Brayden Point (TBL), 3. Gustav Nyquist (CBJ)

→ Columbus Blue Jackets vs. Tampa Bay Lightning – podrobná karta

CHICAGO BLACKHAWKS vs. VEGAS GOLDEN KNIGHTS

První kolo play-off • Neděle 16. srpna 2020, 02:00 SEČ • Rogers Place, Edmonton, AB

1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Stav série: 3–0 VGK

Branky a nahrávky

47. Määttä (Caggiula, Kane) – 5. Karlsson SHG (Stone), 36. Brown (Tuch, Schmidt)

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Corey Crawford (CHI) – prohra, 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92.3%, čas 58:05

Marc-André Fleury (VGK) – výhra, 26 zákr., 1 OG, úspěšnost 96.3%, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:57

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:46

Tři hvězdy utkání

1. Marc-André Fleury (VGK), 2. Patrick Brown (VGK), 3. Corey Crawford (CHI)

→ Chicago Blackhawks vs. Vegas Golden Knights – podrobná karta

Nepřehlédněte

Tuukka Rask z rodinných důvodů do zbytku play-off NHL nezasáhne. Pro ambice Bruins je to obrovská rána. Do pozice jedničky se nyní posune Jaroslav Halák.

