Splní se konečně tužby fanoušků? Tyto tři série play-off tu nebyly 17 či více let

Pokud patříte mezi ročníky 1995 nebo mladší, mohli jste o následujících třech play-off kláních slyšet jen z vyprávění, protože jste ani nebyli na světě, když se naposledy odehrály. Přitom se jedná o jedny z nejsledovanějších rivalit, které můžeme v současné NHL sledovat.

Těžko byste našli klasičtější souboj než ten Montrealu s Torontem. Bitva o Albertu je zase zřejmě nejemotivnějším zápasem současnosti a newyorské derby přináší unikátní souboj dvou organizací v rámci jednoho města. V roce 2021 k nám snad budou hokejoví bohové nakloněni více než v minulosti a alespoň jednu ze zmiňovaných bitev nám nadělí. Nebo rovnou všechny tři?

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs

Začneme rovnou tou nejstarší rivalitou, která v NHL existuje. Montreal a Toronto jsou dva nejstarší týmy nejlepší hokejové soutěže světa, první vzájemný zápas spolu odehrály už v roce 1917 a právě tehdy se také začala rodit jejich vzájemná hokejová nenávist. Maple Leafs a Canadiens byly dlouho jedinými kanadskými kluby v lize, což má za následek, že mají dodnes nejvíce fanoušků po celé Kanadě a také proto jsou jejich souboje vždy tak hojně sledované.

Toronto s Montrealem se v play-off utkaly celkem patnáctkrát, poslední série je už však pořádně zapadlá prachem, v historických záznamech bychom museli jít zpátky až do roku 1979, abychom na ni narazili.

O něco úspěšnější jsou v historické bilanci Canadiens, kteří v play-off nad Torontem vyzráli osmkrát (ve finále Stanley Cupu vede taktéž Montreal 2:1), včetně dvou posledních sérií v letech 1978 a 1979 shodně 4:0 na zápasy. Od té doby jsou fanoušci Leafs prahnou po odvetě, dlouho měli smůlu i kvůli tomu, že mezi lety 1981 a 1998 kluby působily v opačných konferencích.

I v dalších letech se však tyto dva kluby v play-off míjely, což bylo z velké části dané tím, že když se jednomu dařilo, ten druhý byl zrovna v útlumu. Letos by mohla být situace jiná, obě mužstva patří v Severní divizi mezi favority na postup a předpokládá se, že v play-off by mohla dojít hodně daleko, což šanci na vzájemný souboj samozřejmě zvyšuje.

Souboj Toronta s Montrealem, to je prostě hokejová klasika, která skoro nikdy nezklame a je ohromná škoda, že spousta hokejových fanoušků, včetně autora tohoto článku, nikdy nedostala možnost sledovat jejich vzájemné zápolení v play-off. To je na čase změnit, v roce 2021 už to musí vyjít!

Calgary Flames - Edmonton Oilers

Slavná Bitva o Albertu je v současnosti zřejmě nejvyhrocenějším derby zápasem v celé NHL. V soubojích Oilers a Flames to vždy jiskří, strkanice, potyčky či bitky nejsou ničím vzácným, občas se jde dokonce za hranu morálního aspektu, vzduchem létají nadávky a dojde i na nějaké ty zákeřnosti a provokace všeho druhu. U sledování těchto zápasů se rozhodně nenudíte.

Oba kluby vstoupily do NHL krátce po sobě, Edmonton v roce 1979, Calgary jen o sezonu později. V play-off na sebe zatím narazily pětkrát, z toho čtyřikrát slavili postup Oilers, kteří měli v osmdesátých letech k dispozici velmi silný tým a většinou byli favority, dvakrát po vyřazení Flames nakonec oslavili Stanley Cup.

Flames se dočkali svého jediného úspěchu ve vzájemných soubojích v play-off v divizním finále v roce 1986, sedmý zápas série tehdy nešťastně rozhodl vlastním gólem nováček Oilers Steve Smith. O dva roky později už byli Flames jakožto nejlepší tým základní části za favority, jenže Edmonton je ve finále divize spláchl 4:0 na zápasy a nakonec si sám došel pro pohár. Poslední série se odehrála v roce 1991, divizní semifinále vyhráli Oilers 4:3 na zápasy.

V poslední době rivalitu mocně přiživovali hlavně Matthew Tkachuk z Calgary a Zack Kassian z Edmontonu. Oba se už nyní regulérně nesnáší, v lednu minulého roku si to rozdali v pěstním souboji a pište si, že až se na ledě potkají příště, znovu půjdou tvrdě do sebe. A co teprve v sérii play-off hrané až na sedm utkání? Tohle rozhodně chceme vidět!

New York Islanders - New York Rangers

Jediné městské derby, které můžeme v NHL sledovat, je to o New York, je tak jasné, že v našem seznamu nesmí chybět. Rangers jsou jakožto člen Original Six v NHL mnohem déle, Islanders se přidali až v roce 1972. Už o tři roky později se Islanders, tým z Brooklynu, poprvé podívali do play-off a hned narazili na Rangers, klub sídlící pro změnu na Manhattanu. Rangers byli velkým favoritem, přesto sérii hranou na dva vítězné zápasy prohráli 1:2.

A tak to vlastně mezi těmito dvěma kluby od té doby chodí skoro pořád. Rangers jsou mnohem prestižnější a slavnější adresou, ale často musí kousat úspěchy svého mladšího a drzejšího souseda. Z osmi setkání v play-off se hned pětkrát z postupu dál radovali právě Islanders, kteří stihli za svou nepoměrně kratší historii získat stejný počet Stanley Cupů jako Rangers, tedy čtyři. Z toho tři Islanders mimochodem poté, co v předchozím průběhu play-off vyřadili právě Rangers.

Osmdesátá léta patřila v play-off rivalitě Islanders (čtyři vítězství), v devadesátkách byli zase úspěšnější Rangers, kteří vyhráli dvě poslední vzájemné série. Nejprve v roce 1990 4:1 a o čtyři roky později pak dokonce 4:0 na zápasy.

Souboje Rangers a Islanders se od kanadských derby v mnohém liší. Rozhodně nejsou až tolik vášnivé, američtí fanoušci se v tomto těm kanadským nevyrovnají. Na ledě si však oba týmy nikdy nic nedarují, často je k vidění hodně úporný hokej plný soubojů a tvrdých hitů a mnohdy ani nepadne moc branek.

V této sezoně jsme už dvě Bitvy o New York viděli a každé mužstvo si připsalo po jednom vítězství. Vzhledem k tomu, že v posledních letech oba kluby celkem pravidelně postupovaly do play-off, je s podivem, že už je to sedmnáct let, co na sebe ve vyřazovacích bojích narazily naposled. Třeba budeme mít konečně štěstí letos.

