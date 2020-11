Spokojený Eichel: Super práce, vedení!

Hrát za Buffalo v posledních letech není žádný med. Někdy to během sezony nevypadá nejhůř, nicméně vždycky to skončí stejně. Bez play-off. Vedení Sabres ale po sezoně odvedlo skvělou práci a přivedlo několik zajímavých jmen. Tento přístup se velice líbí i kapitánovi týmu, Jacku Eichelovi.

„Strašně se na sezonu těšíme,“ řekl Eichel. „Vedení odvedlo skvělou práci. O to víc se teď všichni těšíme na led. Ty podpisy jsou skvělé. Celou kabinu to strašně povzbudilo.“

Největším jménem, které do města Niagarských vodopádů přišlo, je jednoznačně Taylor Hall. Kanadská hvězda podepsala roční smlouvu na osm milionů dolarů.

Nezapomínejme však také na Erica Staala, jenž přišel výměnou z Minnesoty za Marcuse Johanssona, a Codyho Eakina, který s týmem podepsal jako volný hráč.

„Když do týmu přivedete takové hráče, je jasné, že výkony půjdou nahoru. Kromě toho ale přinesou spoustu pozitivního i mimo led,“ dodal Eichel.

„Myslím, že to přesně potřebujeme. Jsme mladý tým, který potřebuje najít vítěznou mentalitu a někdy i správný přístup. Takoví hráči nám jednoznačně pomůžou. Je úžasné, že je máme,“ pokračoval nadšeně Američan.

Buffalo potřebuje, aby byl Eichel spokojený. Byl to vlastně první úkol, který před generálním manažerem Kevynem Adamsem v létě při nástupu do funkce stál.

Během sezony dal totiž Eichel dost hlasitě najevo svou nespokojenost a nebránil se ani veřejným prohlášením. Vedení týmu tak muselo udělat cokoliv proto, aby Eichela ujistilo, že Sabres mají ty nejvyšší ambice.

Zvláště kombinace Eichela a Halla zní velice zajímavě. Bylo by až hříšné, kdyby spolu tihle dva nehráli. Není se však čeho bát, trenér Ralph Krueger se nechal slyšet, že oba plánuje dát do jednoho útoku.

„Taylor se s trenérem zná. Myslím, že nebýt trenéra, tak tu Taylor nepodepíše. Určitě to hrálo velkou roli,“ naráží Eichel na společné působení Kruegera a Halla v Edmontonu.

„Je to výjimečný hráč a vypadá to, že se sem opravdu těší. To je taky povzbuzující, chce tu něco dokázat. Taky mi to trochu ulehčí, nebude na mě takový tlak. Moc se na něj těším,“ zakončil Jack Eichel.

