Sranda končí. Golden Knights už nejsou nováčci, teď se čekají výhry

Každý fanoušek NHL si příběh Vegas Golden Knights moc dobře pamatuje. Když nová organizace do ligy vstupovala, nikdo jí nevěřil. Nicméně, ve své premiérové sezoně Rytíři svou cestou až do finále Stanley Cupu, kde padli až těsně pod vrcholem, překvapili úplně všechny. Situace je nyní ale úplně jiná.

„Nemyslím si, že se něco takového bude ještě někdy opakovat,“ vzpomínal na legendární ročník obránce Nate Schmidt. „První rok byl speciální, vlastně všechno, co se tehdy dělo. Ten rachot a show v aréně před každým zápasem. Bylo to divoké. Bylo to něco, co jsme nikdy před tím nezažili.“

Zde je také zajímavé si definovat, koho Schmidt myslí, když mluví v množném čísle. Tým byl složen z hráčů, které zbytek ligy jednoduše nechtěl. Také si tak samotní Knights začali říkat. Odpadlíci. A chtěli všechny přesvědčit o tom, že udělali chybu. Opravdu jenom kousek chyběl k tomu, aby tento soubor dosáhl až na samotný hokejový grál.

Od té doby se toho ale mnoho změnilo. Vegas už nejsou podceňovaným týmem. O své síle moc dobře ví, na trhu jsou velmi aktivní a přivádí velice kvalitní hráče. Ať už se jedná o výměny či podpisy volných hráčů. Svými kroky se Golden Knights dostali do pozice, ze které je jediné východisko. Stanley Cup.

„Ano, snažíme se tu vyhrát Stanley Cup,“ potvrdil svými slovy i generální manažer Vegas Kelly McCrimmon. „A nejsou to jen nějaké velké řeči. Tvrdě pracujeme na tom, abychom byli nejlepší.“

Jak managementu zatím tato snaha vychází? Posuďte sami. Do finále v roce 2018 nastupovali Knights s touto obranou. Nate Schmidt, Brayden McNabb, mladý Shea Theodore, Deryk Engelland, Luca Sbisa a Colin Miller.

Nyní? Theodore patří mezi nejlepší obránce ligy, společně s ním budou v příštím ročníku bránit hvězdní vítězové Stanley Cupu Alex Martinez a hlavně Alex Pietrangelo.

A co v útoku? Díky skvělé práci na trhu si trenéři mohou dovolit posunout Jonathana Marchessaulta či Reillyho Smithe do nižších řad, protože více času na ledě dostávají další zkušení borci s velkým jménem. Max Pacioretty a Mark Stone jsou v lize zavedená jména. Když k tomu přidáme brankářský tandem Lehner – Fleury, pak je lehké si uvědomit, že pohár je v současnosti opravdu jasný cíl.

„Byli tak blízko triumfu, že ho prostě chtějí zažít. Tu energii cítíte,“ popisoval své dojmy po podpisu s Knights Pietrangelo. „Je to velice kvalitní tým, který je velmi blízko k tomu, aby svou práci dodělal. Doufám, že k tomu pomůžu.“

I Pietrangelova slova ukazují, jak moc jde z Knights ambicióznost cítit. Když se nedaří, byť jen chvilku, dějí se věci. Například v uplynulé sezoně, když Knights nehráli podle McCrimmonových představ, to vyhazovem odnesl trenér Gerard Gallant. Na jeho místo přišel Peter DeBoer.

Když pak Vegas vypadli v konferenčním finále, situace se zanalyzovala a důsledkem budiž odchody Paula Stastnyho a Natea Schmidta za účelem podpisu hvězdného Pietrangela za 61,6 milionů dolarů.

Ještě, než Vegas vůbec odehráli svůj první zápas, majitel Bill Foley nasadil vysokou laťku. Jeho očekávání byla jednoduchá. Do tří let play off, do šesti Stanley Cup. Zatím se cíl plní, Vegas se dokonce do vyřazovacích bojů dostali ve všech ročnících své existence. „Dovoluji si říct, že každý rok je tým o něco lepší než ten předchozí,“ dodal ještě McCrimmon.

Závěr je jednoduchý. Stanley Cup, nebo nic. Hvězdami nabitý tým, zkušený trenér na lavičce, velká očekávání. Tady už jsou jedno či dvě uhraná kola v play off málo.

