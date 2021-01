Výměna do jiného týmu? Na to se nesoustředím, hlásí Laine

Platový strop se před nadcházející sezonou National Hockey League nenavýšil, takže je možné, že některá mužstva ještě vylepší své řady prostřednictvím výměn. Nahlas se v letošním mimosezonním období hovořilo také o mladé hvězdičce z Winnipegu.

Okurková sezona letos byla značně náročnější než obvykle. Jedním z témat po celou její dobu byl bezesporu možný odchod finského ostrostřelce Patrika Laineho. Podle několika zámořských zdrojů se hovořilo o jeho výměně z Winnipegu.

A spekulace nadále přetrvávají, přestože už začal tréninkový kemp. Na něm však finská devětadvacítka nechybí a z podobných spekulací si rozhodně hlavu nedělá.

„Není to něco, nad čím bych přemýšlel. Myslím jen na to, co se děje dnes, nesoustředím se na zítřek. V tuhle chvíli jsem tady. Těším se, až budu hrát, jsem v dobré kondici. Letos budu novým hráčem,“ prozradil v rozhovoru pro oficiální stránky NHL Laine po prvním tréninku.

„Chci prostě hrát tento rok dobře, to bude nejlepší pro obě strany. Co se stane v budoucnu, to nezáleží na mně. Jsem tady. Hraji dobře, každý den budu tvrdě makat. To je vše, co mohu udělat.“

Především v ročníku 2018/2019 byl pod palbou kritiky, vloni však, ve své čtvrté sezoně mezi elitou, dokázal znovu zazářit. Na metu třiašedesáti bodů se dostal v osmašedesáti zápasech. Nebýt koronaviru, mohl atakovat své osobní maximum.

Těžit bude moci třeba také ze spolupráce se zkušeným navrátilcem. Jets totiž získali útočníka Paula Stastnyho, jenž v klubu už krátce působil v roce 2018. Pětatřicetiletý veterán by se mohl zařadit do formace právě vedle mladého Fina.

„Myslím si, že Paul je skvělým hráčem. Odehráli jsme spolu několik dobrých zápasů, když tu minule působil. Samozřejmě je to skvělá posila do prvních dvou formací. Těším se, co s ním a Kylem Connorem tuto sezonu dokážeme.“

Po sezoně vyprší Lainemu stávají kontrakt u Tryskáčů a stane se chráněným volným hráčem (RFA). První zápas nového ročníku Winnipeg odehraje v pátek 15. ledna na domácím ledě proti Calgary.

