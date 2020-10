Zkáza pro mladíka? Pro Boucharda možná nezbude místo

Edmonton Oilers získal do obrany velkou posilu. Tyson Barrie údajně nechal ležet na stole štědřejší nabídky, aby posléze mohl podepsat právě s Edmontonem. Ten tak výrazně vylepšil obranné řady, nicméně pro jednoho mladého obránce to značí velký problém.

Pro Evana Boucharda totiž v obranně nezbylo místo. Alespoň tak to vypadá na papíře. Na jeho pozici mají Oilers Ethana Beara, Adama Larssona a nyní Tysona Barrieho.

Podobný scénář řešili i New York Islanders, kteří nemohli poslat Noaha Dobsona do AHL ani k juniorům, a tak hrál v NHL. Zato Bouchard je momentálně na hostování v švédském Sodertlaje.

Šéf Oilers Ken Holland uvedl, že se mu Bouchard jako hráč velmi líbí, ale Tyson Barrie je prostě lepším hráčem. Nicméně, dle jeho slov Bouchard neměl místo jisté ani v případě, že by se Barrie rozhodl jinak.

„Nemám nic proti mladíkům v NHL, ale to místo si musí zasloužit, ne ho dostat jenom proto, že mají nějaký potenciál. NHL je pořád přeci jenom o výhrách a prohrách,“ vysvětloval Holland.

„Vůbec nezáleží na tom, jak vysoko byl kdo draftován. Pokud posílí váš tým, jdou na led. Pokud to tak není, půjdou na farmu nebo do Evropy, kde bude pokračovat jejich vývoj. Co se týče Boucharda, jsem rád, že hraje v Evropě, jelikož až přiletí v prosinci na kemp, bude v dobré formě,“ doufá zkušený funkcionář.

Jenom pro připomenutí. Bouchard byl před dvěma lety draftován z desátého místa a v NHL zatím odehrál sedm zápasů. Svůj první rok po draftu strávil ještě v juniorech, přesněji v London Knights, na konci sezony pak v play off AHL pomáhal Bakersfield Condors, kde strávil i celou loňskou sezonu. Nyní hraje v již zmiňovaném Švédsku.

„Byl vybraný vysoko, pak zažil dobrou a produktivní sezonu na farmě… Vlastně je to velice zajímavé. Obránce draftujete převážně s tím, jak velký potenciál mají do útoku, nicméně jak přejdou do dospělého hokeje, hodnotíte je podle toho, jak dobře brání,“ dodal Holland.

Aby toho nebylo málo, Oilers teď možná vidí mnohem větší potenciál v Philipu Brobergovi. Jedná se o loňskou devítku draftu, která hraje v nejvyšší švédské lize za Skellefteu. Oilers v něm vidí podobného hráče, jakým je například Jay Bouwmeester.

„Je opravdu velice šikovný, dobře bruslí a rozumí si s pukem. Byl všude, v pozitivním i negativním světle,“ okomentoval jeho nedávné výkony bývalý brankář Oilers Mike Zanier, jenž dělá komentátora ve Švédsku.

Tak co s Bouchardem? Mnoho expertů se shoduje, že musí přidat. Potenciál na to má, jednoduše musí šlápnout na plyn a makat. V čem je třeba se zlepšit? Například rychlejší návrat do obrany, tam hrát lépe pozičně a třeba chytřeji využívat svou hokejku. Přesně tak, jak to dělá například John Klingberg, ke kterému je Bouchard často přirovnáván.

Ale ani ten do svých 22 nehrál v NHL pravidelně. Bouchard má stále čas zabrat a pro Oilers by byla škoda, kdyby se ho zbavili.

