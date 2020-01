Ztracený pas připravil DeSmitha o NHL! Pittsburgh narychlo sháněl gólmana

Snil o tom, že bude dál dobývat NHL. Loni Casey DeSmith všem ukázal, že na prestižní soutěž má. Jenže v Pittsburghu se na podzim ocitl na špatném vrcholu brankářského trojúhelníku a musel na farmu. Toužebně vyhlížel příležitost opět okusit atmosféru slavné ligy. Když přišla, prováhal ji.

Je to kuriózní příhoda.

Stát se před deseti lety, byla by ideální do Donutilových 3+1.

DeSmith před pár týdny vyprávěl pro zámořská média o tom, že si moc přeje vrátit se do NHL a že udělá maximum, aby si znovu zachytal za hlavní mužstvo Penguins.

„Vím, že to mám těžké, ale budu bojovat o každou šanci,“ povídal.

Naskytla se mu před pár dny. Tristan Jarry, trochu nečekaná jednička Pens, dostala mimořádně volno před nedělním zápasem s Floridou. Do Montrealu, kde Pittsburgh hrál v sobotu, měl odcestovat gólmanský tandem Matt Murray, DeSmith.

Murrayho čekala dřina mezi třemi tyčemi. S DeSmithem, který měl dorazit z AHL na výpomoc, se počítalo na střídačku. Klidně se ale mohlo stát, že by v průběhu mače zasáhl do hry, znáte to, NHL je nevyzpytatelná.

Jenže DeSmith se za “áčkem“ Tučňáků nakonec nevypravil. Když se chystal na cestu, zjistil, že ztratil pas. A bez něj jednoduše překročit hranice a vyrazit do Kanady nemohl.

Výsledek? Místo osmadvacetiletého brankáře, který se nedávno oženil, dostal prostor Emil Larmi, o pět let mladší Fin z ECHL .

DeSmith tak musí o další příležitost v NHL bojovat dál. Za minulé dvě sezony v ní odchytal 50 zápasů, zdatně sekundoval Murraymu. V té aktuální na první start čeká. I kvůli prachobyčejné smůle.

