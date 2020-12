Auf Wiedersehen! Thornton potřetí opouští Davos a míří do Toronta za letitým snem

Extraligu okysličily české mladé pušky, švýcarskou NLA zase ozdobil Joe Thornton. Všechno krásné ale jednou končí, a tak se legendární Kanaďan sbalil a zamířil zpátky do zámoří. Má tam rozdělanou práci, chce se ještě jednou pokusit vyválčit Stanley Cup. Poprvé se o slavnou trofej popere v torontském dresu. Mimochodem, zatímco "Jumbo Joe" marně usiluje o hokejový grál 23 let, Maple Leafs se naposledy dočkali v roce 1967. Jak hráč, tak klub tak nepochybně mají o motivaci postaráno.

Tuzemská média žila především příběhy, co psali Jakub Lauko a hlavně Filipové Hronek se Zadinou.

Aby ne, váleli a zase dodali fanouškům naději, že doba medailová by se mohla brzy vrátit.

Možná vás ale zajímá, jak si na evropských letištích vedl právě Thornton, jeden z nejlepších tvůrců hry v dějinách NHL. Nejprve si ujasněme, že pro jednačtyřicetiletého veterána nebyla široká kluziště žádnou novinkou.

V Davosu působil už potřetí, navíc tam opakovaně podstupoval letní přípravu. K tomu si přidejte Thorntonovy bohaté zkušenosti z mezinárodního hokeje. Vždyť se tu bavíme o účastníkovi dvou MS i turínské olympiády.

Thornton jako vždy v Davosu zářil. V modro-žlutém dresu, který dříve nosíval třeba Josef Marha, nastřádal ve 12 zápasech 11 bodů. Hned pětkrát skóroval, což jeho střeleckému sebevědomí nepochybně pomůže.

V posledních čtyřech letech totiž zažil dvě chudé sedmibrankové sezony. Jistě, jeho doménou jsou hlavně chytré přihrávky, nicméně v Torontu jistě uvítají i občasný gólový příspěvek.

Thornton se pod Alpami opět skvěle naladil na NHL. Je zajímavé, že se do prestižní ligy vrací potřetí a potřetí to bude do jiného klubu. Tahle informace rezonuje o to víc, že nedávno uplynulo 15 let od chvíle, kdy se "Jumbo Joe" stěhoval do San Jose.

Bostonští Bruins za něj 30. listopadu 2005 získali Brada Stuarta, Marco Sturma a Waynea Primeaua. Sharks nikdy nemuseli litovat, lepšího hráče ve svých dějinách neměli. Thornton se stal ikonou, srdcem i duší mančaftu.

Stanley Cupu se ale za 15 let nedočkal. A tak učinil podle svých vlastních slov tuze nelehký verdikt.

"Bylo to nejtěžší rozhodnutí v mé hokejové kariéře," pověděl pro TSN o odchodu ze svého osudového klubu. A podpisu roční smlouvy za ligové minimum (700 000 dolarů) s Maple Leafs.

"Ale já potřebuju ten stříbrný pohár. A Toronto má na to, aby NHL vyhrálo," dodal naléhavě. Pro to, aby byl na start NHL a svou poslední misi připravený, udělal maximum.

Zase rozzářil Davos. A z tradiční hokejové adresy ho vyprovázejí s povzbudivými slovy. "Joe pomůže Torontu vyhrávat zápasy. Bude přínosem při přesilovkách a při důležitých vhazováních," myslí si Raeto Raffainer, generální manažer švýcarského týmu.

Obdivuje Thorntonův zápal a touhu ještě něco velkého dokázat.

"Musíme Joeovi poděkovat za neuvěřitelný čas, co jsme s ním prožili. Dostal povolávací rozkaz do NHL, sezona se blíží," stojí pak na klubovém twitteru.

Bude to pro Thorntona nejsladší sezona v kariéře?

