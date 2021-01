Boston se rozstřílel, Jakub Zbořil má první bod!

Nad všemi sobotními duely nejvíce vyčnívá výhra Bostonu, kterému se konečně povedlo pořádně prosadit, ačkoliv se to proti dobře hrajícím Flyers asi úplně nečekalo. Marchand s Bergeronem zářili, první bod v NHL udělal Jakub Zbořil a na druhé straně asistoval také Jakub Voráček.

Bruins, hrající na začátku ročníku bez Davida Pastrňáka, nezačali úplně nejlépe výsledkově a moc se nedařilo ani v koncovce. Vše se zlomilo ve večerním utkání s Flyers, které Boston vyhrál naprosto jednoznačně 6:1. Třemi body pomohli Marchand, Bergeron a vůbec poprvé se na listinu v NHL zapsal brněnský obránce Jakub Zbořil.

Naopak Philadelphia naskočila do ročníku velice povedeně a produktivita jí problémy nedělala. Jenže poslední dva duely ze tří skončily právě výsledkem 1:6 a talentovaný Carter Hart v brance dnes neudržel nervy na uzdě a po utkání rozlámal hokejku.

„Nějak se to ve mně nahromadilo,“ pronesla po utkání brankářská jednička Flyers. „Nejsem člověk, který se příliš často zlobí, ale jen jsem frustrovaný. Bylo to neprofesionální, abych to tam na konci udělal. Takže se omlouvám za každého, kdo to viděl,“ dodal po utkání již klidný Hart.

Carter Hart shows his frustration after Flyers fall 6-1 to the Bruins pic.twitter.com/Qex6dmtJTu — Brady Trettenero (@BradyTrett) January 24, 2021

Hodně prostoru na ledě dostal český obránce Jakub Zbořil, který na ledě odehrál bez devíti sekund plných dvacet minut, což byl třetí největší ice time ze všech hráčů Bruins. Připsal si také asistenci na branku Brada Marchanda a v sedmém duelu se poprvé zapsal do historických tabulek.

„Zbořil je příjemné překvapení,“ pronesl hned po utkání hlavní trenér Bruce Cassidy. „Teda nevím, jestli je překvapení dobré slovo, ale moc jsme toho od něj neviděli. Zjistili jsme ovšem, že má dost kuráže a projevuje dosti vyrovnanosti na ledě,“ pokračoval hlavní kouč Bruins.

„Chodí do soubojů a vyhrává je, má sebevědomí soutěžit s hráči. Zatím se nám jeho výkony moc líbí,“ pokračoval Cassidy, který dal Zbořila do páru s Kevanem Millerem. „Kevan Miller je jeho velký brácha. Kryje mu záda a tlačí jej i na tréninku, což je skvělé,“ zakončil povídání o brněnském rodákovi Cassidy.

V utkání zapsal již šestou asistenci v probíhajícím ročníku velmi dobře hrající Jakub Voráček. Na straně Bruins si připsal také první bod v NHL Trent Frederic.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+