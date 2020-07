Chce čtvrtý prsten! Nevrátil jsem se kvůli dvaceti zápasům, hlásí Williams

Rozhodnutí o vynechání sezony 2019/20 si v jejím průběhu rozmyslel. To však ještě Justin Williams netušil, že ho, stejně jako stovky dalších hokejistů z NHL, čeká vynucená pauza kvůli koronaviru. Před restartem ročníku je zkušený veterán nabitý energií a věří v další díl carolinské pohádky.

Poslední dvě sezony patřil Justin Williams k tahounům Caroliny Hurricanes. Do týmu se vrátil po svém odchodu v roce 2009 a okamžitě začal prodávat své zkušenosti. I on byl jedním z hlavních důvodů, proč Hurricanes v minulém ročníku dokráčeli v play off až do finále konference.

Teď by rád na tento úspěch navázal.

„Nevrátil jsem se kvůli 20 zápasům,“ řekl podle Sary Civianové z The Athletic ve videorozhovoru. „Vrátil jsem se kvůli šanci na zisk dalšího Stanley Cupu,“ řekl odhodlaně držitel tří prstenů z let 2006, 2012 a 2014.

Williams patří k oporám Caroliny a i vzhledem k tomu, nakolik se mu loni dařilo (v základní části odehrál 82 zápasů s bilancí 23+30, v play off přidal 15 zápasů s bilancí 4+3), bylo překvapením, že se rozhodl sezonu 2019/20 vynechat. Nutkání opět nazout brusle a vyrazit do boje však bylo silnější a v lednu se vrátil na led. A pozvedl svůj tým především střelecky, když ve 20 utkáních nasázel osm branek a přidal tři nahrávky.

Osmatřicetiletý útočník je i přes svůj věk hráčem, jenž je schopný rozhodovat zápasy. Zároveň je přesně tím typem, kterého mladý a dravý tým Caroliny potřebuje. Je totiž schopný uklidnit nažhavené vycházející hvězdy ligy jako je Sebastian Aho, Andrej Svečnikov či Martin Nečas.

V předkole play off na Williamse a jeho partu nečeká vůbec nic snadného. Narazí totiž na New York Rangers, kteří dokázali Carolinu porazit ve všech čtyřech vzájemných zápasech se skóre 9:17.

To však není nic, co by Williamse dokázalo rozhodit. Svému týmu plně důvěřuje a ukazuje i příklad z loňského play off, v němž byla Carolina rovněž na začátku hodně podceňována.

„Washington nás měl loni také přejet,“ upozornil a připomněl bilanci 0-4 ze základní části. Nakonec Carolina sérii prvního kola vyhrála 4-3 na zápasy po gólu Brocka McGinna, na který přihrával právě Williams, z 92. minuty sedmého utkání. „Jsme mezi aspiranty na Stanley Cup a víme to,“ dodal bojovně.

Může se v srpnu psát druhý díl carolinské pohádky o cestě za úspěchem? Přinejmenším Williams v to věří...

