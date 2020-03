Chvíle napjatého čekání. NBA přerušila sezónu, co na to NHL?

O současné situaci a celospolečenských omezeních, vyplývajících z pandemie corona viru, asi není nutné nikoho obšírněji informovat. Z hlediska zámořských profesionálních soutěží nastal průlom před pár hodinami, kdy basketbalová NBA oznámila přerušení probíhající sezóny poté, co byl jeden z hráčů Utahu pozitivně testován.

Co na to NHL?

Prozatím odmítla unáhlené kroky. Pokračuje v konzultacích s lékaři. Další prohlášení by měla zveřejnit během čtvrtka, maximálně pátku.

„Slyšeli jsme. Je to pořád trochu čerstvé, neměli jsme čas to strávit nebo cokoli,“ řekl Connor McDavid krátce po nočním utkání s Winnipegem. „Samozřejmě je to nešťastné, ale veřejné zdraví a bezpečnost jsou priorita, právě teď je to důležitější než jakýkoli sport. NHL vše posoudí a udělá rozhodnutí, zda hrát nebo ne. Není to v našich rukách.“

Kapitán Jets Blake Wheeler přiznal, že se o rozhodnutí NBA dozvěděl v první přestávce utkání s Edmontonem. „Přerušení sezóny, to bude vadit každému. Veřejné zdraví je ale nutné postavit před cokoli dalšího,“ zopakoval Wheeler.

NHL pokračuje v komunikaci se zdravotními odborníky. Trenér Olejářů Dave Tippett se vyjádřil ve smyslu, než nezbývá než zatajit dech a čekat, jak liga rozhodne. „Počkáme na zítřek a na to, s čím přijdou. Není to záležitost sportu, ale života. Pokyn NHL a NHLPA budeme respektovat.“

„Samozřejmě máte pocit rozčarování. Rozumíte tomu, že jde o světovou krizi, ale zatím jsme ničím podobným neprošli. Nic podobného naši hru takto nezasáhlo. Chápete, co obnáší, když procházíte výlukami a těmito věcmi, že je tam obchodní stránka hry, ale tohle je záležitost života,“ dodal kouč.

NHLPA potvrdila, že jedná s NHL. Než cokoli okomentuje, chce se poradit s hráči.

