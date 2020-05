Co bude s ruskými hvězdami?

Plán NHL o sehrání play off v srpnu a září má vliv na spoustu důležitých otázek, které se týkají další sezony 2020-21. Prozatím není jasné, kdy vůbec začne. Mluví se o prosinci, možná o lednu. Do té doby zůstanou bezprizorní hokejisté sedmičky klubů, jež letos vyřazovací boje minou, ale dost možná i ruské hvězdy, které mají před podpisem s týmy zámořské ligy.

Situace se samozřejmě může postupně vyvinout jinak, ale brankář Ilja Sorokin (na snímku) a útočník Kiril Kaprizov žijí ve značné nejistotě. Koncem dubna oběma vypršely smlouvy s CSKA Moskva – o Sorokina jeví zájem New York Islanders, Kaprizov je dlouho vyhlédnutou posilou Minnesoty.

Jenže nové kontrakty budou platit až od příštího ročníku, olympijští vítězové 2018 by si tím pádem zahráli soutěžní zápasy nejdřív v zimě. Je otázkou, zda nedojde ke změně. Tohle téma řeší řada jiných klubů.

Kupříkladu Montreal Canadiens nedávno podepsali ruského beka Alexandera Romanova a generální manažer Marc Bergevin doufá, že s nejlepším obráncem posledního mistrovství světa dvacítek bude moci počítat už pro letošní play off.

„Chceme, aby byl Alexander s námi, až dojde na obnovení sezony. Problém budou řešit NHL a hráčská asociace, je to delikátní situace. Nedokáži ji ovlivnit, jen věřím, že odpověď dostaneme co nejdřív," uvedl Bergevin.

Agent hráče Dan Milstein tvrdí, že Romanov je ve stejné situaci jako rok předtím Vladislav Gavrikov. Zkušený bek po vyřazení Petrohradu z play off odešel za Atlantik a po uzavření kontraktu s Columbusu nastoupil v play off 2019. Na jaře 2017 něco podobného uskutečnil rovněž Vladimír Sobotka, když po ukončení povinností v Omsku uzavřel nový kontrakt se St. Louis.

Někteří další ruští hokejisté jsou na tom nyní podobně. Smlouvu s Torontem před několika týdny podepsal Alexander Barabanov, Columbusu se upsal Michail Grigorenko, ovšem jeho kontrakt zatím nebyl v NHL zaregistrován. Dle původní informace by se tak mělo stát 1. července. Nicméně tradiční termíny nejspíš vezmou za své.

Není jasné, kdy bude otevřen trh s volnými hráči. Ani to, kdy proběhnou případné arbitráže. Zatímco Romanov a Barabanov už smlouvy v NHL mají, další dva Rusové ještě ne. Ale pod kontraktem nejsou ani doma. Kaprizov se Sorokinem vyčkávají, na případný návrat do CSKA to nevypadá.

„S vedením moskevského klubu jsme nejednali. CSKA nemá prostor pod platovým stropem. Mám pro své hráče vlastní plán bez ohledu na to, kdy začne nová sezona NHL," řekl agentuře RIA Novosti Šumi Babajev, jenž zastupuje Sorokina.

24 týmů NHL, jež čekají vyřazovací boje, smí na soupisku pro play off nasadit maximálně 28 hráčů v poli a neomezený počet brankářů. Kempy by měly začít v první polovině července, podle zámořských médií liga počítá s tím, že každý klub sehraje dva přátelské zápasy. Play off by mělo odstartovat začátkem srpna, hrát se bude ve dvou dosud neurčených městech.

