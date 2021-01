Colorado a Minnesota si vyměnily obránce. Nadešel Byramův čas?

Ani v rozběhnuté sezoně nejsou fanoušci ochuzeni o trejdy. Naposledy se jedna výměna odehrála na trase Minnesota – Colorado, místa si prohodili dva zkušení obránci. Jmenovitě se jedná o Iana Colea a Grega Pateryna.

Novou posilou Minnesoty se stal Ian Cole. Jednatřicetiletý Američan strávil v Coloradu předchozí dvě sezony, tu třetí však u Avalanche nedokončí. Letos stihl v Denveru pouze dvě utkání, načež byl vyměněn.

Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru patřil vloni k důležitým článkům defenzívy Lavin. V pětašedesáti startech nasbíral šestadvacet kanadských bodů (4+22) a v tabulce pravdy skončil na čísle +21.

„Iana dobře znám ze svého působení v Pittsburghu a je to někdo, komu na ledě věřím. Když jsem se dozvěděl, že je k dispozici, rychle jsme to vyřešili,“ říká generální manažer Divočáků Bill Guerin, který o vousatého bojovníka opravdu stál.

Naopak v Coloradu bude teď už bývalým spoluhráčům scházet. „Colesy byl válečník. Je to byznys, řeší se peníze. Hádám, že Joe Sakic musel udělat těžké rozhodnutí, protože jsme natěsno pod platovým stropem. Pochopitelně je těžké přijít o hráče jako je Colesy, všichni ho milovali a do našeho týmu přinášel tvrdost a schopnost bránit oslabení,“ líčí Nathan MacKinnon.

Do Denveru naopak putuje jiný vousáč, třicetiletý Greg Pateryn.

Oproti Coleovi rozhodně nemá tolik zkušeností v National Hockey League, každopádně role tvrďáka mu také není cizí. „Greg je silný a zkušený obránce, který se nebojí hrát do těla. Je to soutěživý hráč, který pomáhá bránit oslabení a blokuje střely. Dodá naším zadním řadám trochu statečnosti,“ těší generálního manažera Avalanche.

Tato výměna by ale mimo jiné mohla znamenat šanci pro dalšího talentovaného zadáka Colorada. Na svou šanci čeká devatenáctiletý Bowen Byram, od nějž do budoucna očekávají velké věci. Zařadí se do prvního týmu už letos?

