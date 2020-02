Columbus čelí hrozbě čtvrté prohry v řadě, Pittsburgh přivítá Montreal

Čtvrteční zápasovou nálož vystřídá v pátek poněkud klidnější program, který nabídne čtyři utkání zámořské NHL. Ukončit sérii porážek touží Columbus, který ovšem narazí na rozjeté Rangers. Pittsburgh na svém ledě přivítá Montreal.

Zatímco Columbus prohrál poslední tři zápasy, New York Rangers vyhráli třikrát v řadě a jedna ze sérií tak v noci na sobotu bude muset skončit. Oběma týmům jde o hodně a jednat se bude o velmi pikantní zápas.

Blue Jackets, kteří se postavili papírovým předpokladům, drží výborné sedmé místo ve Východní konferenci, a byť se jim v posledních zápasech příliš nedařilo, drží aktuálně trumfy ve svých rukách. Na devátou Carolinu mají náskok čtyř bodů, ale určitě by byli klidnější, kdyby po třech porážkách dokázali opět zápas vyhrát.

Proti tomu jsou Rangers, kteří se snaží stáhnout svou nabranou ztrátu na elitní osmičku. Ačkoliv vyhráli třikrát za sebou, stále mají manko šesti bodů a aktuálně potřebují každou výhru, aby se přiblížili pozicím zajišťujícím play off. Z předchozích dvou vzájemných zápasů mají na kontě jednu výhru, kterou vybojovali právě na ledě svých soupeřů.

Potřetí v této sezoně se proti sobě postaví také Pittsburgh s Montrealem. Poslední zápas, který se hrál na začátku ledna v Montrealu, vyhráli Penguins 3:2 po prodloužení a mají na co navazovat.

Tučňáci budou v utkání favority, a to i s ohledem na tabulkové postavení. Na Východě jsou čtvrtí, Montreal až dvanáctý a rozdíl mezi oběma týmy činí hned 13 bodů. Do vzájemného duelu půjdou oba týmy s porážkami z posledních odehraných zápasů.

O důležité body si zahraje Winnipeg, který narazí na San Jose. Sharks pomalu ztrácí reálné naděje na postup do play off, když s 52 body mají před sebou díru 12 bodů na první osmičku Západu. Naopak devátý Winnipeg by se v případě vítězství mohl dostat před Arizonu na osmou příčku.

Body nutně potřebuje také Carolina, jež klesla na Východě na deváté místo. Na svém ledě přivítá New Jersey, se kterým v listopadu prohrála 3:5.

01:00 Winnipeg Jets - San Jose Sharks

WPG: bilance 29-24-5 vs SJS: bilance 24-28-4

01:00 Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens

PIT: bilance 34-15-6 vs MTL: bilance 27-25-7

01:00 Columbus Blue Jackets - New York Rangers

CBJ: bilance 30-17-11 vs NYR: bilance 29-23-4

01:30 Carolina Hurricanes - New Jersey Devils

CAR: bilance 32-21-3 vs NJD: bilance 21-25-10

