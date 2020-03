Další rok na univerzitě. Caufield se do NHL zatím nechystá

Už loni v říjnu hovořil o tom, že by se na konci sezony rád prosadil do NHL a před třemi týdny svá slova zopakoval. Cole Caufiled si však na šanci v nejslavnější hokejové soutěži bude muset ještě počkat. Velký talent Montrealu Canadiens odehraje příští ročník na univerzitě ve Wisconsinu.

Caufield přitom patří k největším talentům, které byste v kanadské organizaci našli. Pouhých 170 centimetrů vysoký útočník je ryzím střelcem, který pro brankáře představuje hrozbu z každé pozice. Vždyť první rok v univerzitní NCAA nasázel devatenáct branek.

Úmysl Montrealu nechat Caufielda ještě rok na univerzitě se v médiích objevil na začátku března. Prostřednictvím médií se o něm podle informací webu The Athletic dozvěděl i sám Caufield. Devatenáctiletý útočník měl údajně poté rozhovor s generálním manažerem Montrealu Marcem Bergevinem a následně i s koučem Wisconsinu Tonym Granatoem.

„Minulý týden jsem se s Colem setkal a řekl mi, že je z toho nadšený,“ řekl Granato. „Pro nás je to samozřejmě skvělé. Dělal všechno pro to, aby byl připraven a myslím si, že je blízko, ale ještě jeden rok ho určitě dostane do lepší pozice.“

Nováčkovského kontraktu se před týdnem dočkal Caufieldův velký kamarád Alex Turcotte, kterého si pojistilo Los Angeles. Pár dní zpátky podepsal s New York Rangers další jeho spoluhráč, obránce K’Andre Miller. Kdy tedy podpis čeká rodáka ze Stevens Point?

„Mohl by příští rok hrát v NHL? Rozhodně,“ míní Granato. „Mohl by odehrát všech 82 zápasů? A mohl by být hráčem, který by pomohl Montrealu vyhrávat? Nevím. Ale vím, že další rok vývoje, další rok růstu, by mu v tom mohl pomoct.“

„Myslím, že jeho návrat je správným rozhodnutím, protože bude mít šanci mít další skvělý rok a pak bude mnohem blíž nejen tomu, aby hrál v NHL, ale aby byl důležitým hráčem,“ doplnil trenér Wisconsinu.

Sám Caufield se zatím k rozhodnutí nevyjádřil. Kvůli pandemii koronaviru vyrazil se svým bratrem na Floridu, kde navštívil svého dědečka, který trpí Parkinsonovou chorobou a demencí. V životě jsou někdy zkrátka důležitější věci než hokej.

Čtěte také:

Útočníci z Evropy či kanadský zadák. Koho čekat na třetí pozici draftu?

První hokejista NHL s koronavirem! Pozitivní test měl jeden z hráčů Senators

Share on Google+